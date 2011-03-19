جام قهرمانی در دستان مردان مسی/ مناطق نفت خیز لیگ برتری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه هفته پایانی این مسابقات که به جام نقش جهان معروف است روز جمعه در خانه تکواندو برگزار شد و صنعت مس جام قهرمانی را بالای سر برد . این تیم در سه بازی متوالی خود قم ، مژدهی رشت و قصر شیرین را شکست داد و جمع امتیازات خود را به عدد 47 رساند و قهرمان شد.

اما در مهمترین دیدار این رقابتها مناطق نفت خیز جنوب و خوزستان به مصاف هم رفتند. تیم های دوم و سوم جدول برای سکوی سوم مقابل هم صف آرایی کردند که مناطق نفت خیز جنوب با برتری 6 بر2 خود را به سکوی نایب قهرمانی رساند و به لیگ برتر صعود کرد.

در جدول رده بندی: در پایان 20 هفته تلاش تیم ها مس کرمان با 47 امتیاز قهرمان شد. مناطق نفت خیز جنوب با 41 امتیاز نایب قهرمان شد و تیمهای هیئت بوشهر و پترو پارت با همین تعداد امتیاز و تفاضل برد کمتر به ترتیب سوم و چهارم شدند.

نتایج کامل 3 هفته پایانی به این ترتیب است :

هفته نهم :

* پترو پارت 7 – مقاومت آذربایجان غربی یک

* هیئت قم یک – صنعت مس کرمان 7

* مناطق نفت خیز جنوب 5 – آموزشگاه مژدهی رشت 3

* مقاومت خوزستان 5 – کشت و صنعت زمانکار بروجرد 3

* هیئت بوشهر 8 – هیات قصر شیرین صفر