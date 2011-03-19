جام قهرمانی در دستان مردان مسی/ مناطق نفت خیز لیگ برتری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه هفته پایانی این مسابقات که به جام نقش جهان معروف است روز جمعه در خانه تکواندو برگزار شد و صنعت مس جام قهرمانی را بالای سر برد . این تیم در سه بازی متوالی خود قم ، مژدهی رشت و قصر شیرین را شکست داد و جمع امتیازات خود را به عدد 47 رساند و قهرمان شد.
اما در مهمترین دیدار این رقابتها مناطق نفت خیز جنوب و خوزستان به مصاف هم رفتند. تیم های دوم و سوم جدول برای سکوی سوم مقابل هم صف آرایی کردند که مناطق نفت خیز جنوب با برتری 6 بر2 خود را به سکوی نایب قهرمانی رساند و به لیگ برتر صعود کرد.
در جدول رده بندی: در پایان 20 هفته تلاش تیم ها مس کرمان با 47 امتیاز قهرمان شد. مناطق نفت خیز جنوب با 41 امتیاز نایب قهرمان شد و تیمهای هیئت بوشهر و پترو پارت با همین تعداد امتیاز و تفاضل برد کمتر به ترتیب سوم و چهارم شدند.
* پترو پارت 7 – مقاومت آذربایجان غربی یک
* هیئت قم یک – صنعت مس کرمان 7
* مناطق نفت خیز جنوب 5 – آموزشگاه مژدهی رشت 3
* مقاومت خوزستان 5 – کشت و صنعت زمانکار بروجرد 3
* هیئت بوشهر 8 – هیات قصر شیرین صفر
* پترو پارت 8 – هیئت قم صفر
* صنعت مس 6 – آموزشگاه مژدهی رشت 2
* مناطق نفت خیز جنوب 6- هیات قصر شیرین 2
* مقاومت خوزستان 3 – هیئت بوشهر 5
هفته یازدهم :
* هیئت قم صفر – آموزشگاه مژدهی رشت 8
* مقاومت آذربایجان غربی 3- کشت و صنعت زمانکار بروجرد 5
* صنعت مس 5 – هیئت قصر شیرین 3
* مناطق نفت خیز جنوب 6– 2 مقاومت خوزستان
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