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۲۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۷

لیگ تکواندو نقش جهان/

جام قهرمانی در دستان مردان مسی/ مناطق نفت خیز لیگ برتری شد

جام قهرمانی در دستان مردان مسی/ مناطق نفت خیز لیگ برتری شد

پرونده رقابتهای لیگ دسته اول تکواندو باشگاه‌های ایران با قهرمانی تیم تکواندو مس کرمان بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  سه هفته پایانی این مسابقات که به جام نقش جهان  معروف است  روز جمعه در خانه تکواندو برگزار شد و صنعت مس جام قهرمانی را بالای سر برد . این تیم در سه بازی متوالی خود قم ، مژدهی رشت و قصر شیرین را شکست داد و جمع امتیازات خود را به عدد 47 رساند و قهرمان شد.

اما در مهمترین دیدار این رقابتها مناطق نفت خیز جنوب و خوزستان به مصاف هم رفتند. تیم های دوم و سوم جدول برای سکوی سوم مقابل هم صف آرایی کردند که مناطق نفت خیز جنوب با برتری 6 بر2 خود را به سکوی نایب قهرمانی رساند و به لیگ برتر صعود کرد.

در جدول رده بندی: در پایان 20 هفته تلاش تیم ها مس کرمان با 47 امتیاز قهرمان شد. مناطق نفت خیز جنوب با 41 امتیاز نایب قهرمان شد و تیمهای هیئت بوشهر و پترو پارت با همین تعداد امتیاز و تفاضل برد کمتر به ترتیب سوم و چهارم شدند.

 
نتایج کامل  3 هفته پایانی به این ترتیب است :
هفته نهم :
* پترو پارت 7 – مقاومت آذربایجان غربی یک
* هیئت قم یک – صنعت مس کرمان 7
* مناطق نفت خیز جنوب 5 –  آموزشگاه مژدهی رشت 3
* مقاومت خوزستان 5 – کشت و صنعت زمانکار بروجرد 3
* هیئت بوشهر 8 –  هیات قصر شیرین صفر
هفته دهم :
* پترو پارت 8 – هیئت قم صفر
* صنعت مس 6 –  آموزشگاه مژدهی رشت 2
* مناطق نفت خیز جنوب 6-  هیات قصر شیرین 2
* مقاومت خوزستان 3 – هیئت بوشهر 5
هفته یازدهم :
* هیئت قم صفر – آموزشگاه مژدهی رشت 8
* مقاومت آذربایجان غربی 3- کشت و صنعت زمانکار بروجرد 5
* صنعت مس 5 – هیئت قصر شیرین 3
* مناطق نفت خیز جنوب 6– 2 مقاومت خوزستان
 
کد مطلب 1276516

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