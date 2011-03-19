700 نفر از طلاب خارجی از یادمان شهید چمران بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این طلاب از آمریکای جنوبی، شمالی، اروپا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه مقیم استان قم به منظور بازدید از مناطق عملیاتی جنوب به خوزستان سفر کرده اند.

این تعداد از طلاب خارجی پس از آن راهی مزار شهدای گلگون کفن هویزه شدند.



مناطق عملیاتی استان خوزستان و آوردگاه های دوران دفاع مقدس در این استان مرزی در این ایام مقصد هزار اران زائر مشتاق شده است.

400 هزار نفر از دی ماه گذشته تاکنون از یادمان های دوران دفاع مقدس جنوب خوزستان بازدید کرده اند که دربین آنها اتباع 54 کشور مختلف جهان ثبت شده است.