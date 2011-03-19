  1. استانها
  2. خوزستان
۲۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۰

700 نفر از طلاب خارجی از یادمان شهید چمران بازدید کردند

700 نفر از طلاب خارجی از یادمان شهید چمران بازدید کردند

اهواز - خبرگزاری مهر: 700 نفر از طلاب خارجی با حضور در یادمان شهید چمران با قرائت فاتحه و ادای احترام نسبت به مقام شامخ شهیدان از شخصیت علمی و مبارزات شهید دکتر چمران تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این طلاب از آمریکای جنوبی، شمالی، اروپا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه مقیم استان قم به منظور بازدید از مناطق عملیاتی جنوب به خوزستان سفر کرده اند.

این تعداد از طلاب خارجی پس از آن راهی مزار شهدای گلگون کفن هویزه شدند.

مناطق عملیاتی استان خوزستان و آوردگاه های دوران دفاع مقدس در این استان مرزی در این ایام مقصد هزار اران زائر مشتاق شده است.
 
400 هزار نفر از دی ماه گذشته تاکنون از یادمان های دوران دفاع مقدس جنوب خوزستان بازدید کرده اند که دربین آنها اتباع 54 کشور مختلف جهان ثبت شده است.
کد مطلب 1276680

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها