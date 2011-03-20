جلد نخست "بوطیقای معماری" به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، خلاقیت مهمترین شاخه هر علم و هنری است که سبب زایش و نوآوریهای جدید میشود و به واسطه آن در عرصههای مختلف هنری، امری بدیع و جدید بوجود میآید. کتاب "بوطیقای معماری" درباره تئوری معماری است و به جنبههای مختلف قوه تخیل، تصور و خلاقیت می پردازد و راهبردهایی را که از طریق آنها می توان در طراحی معماری به خلاقیت دست یافت معرفی میکند و علاوه بر معماران و آموزگاران و دانشجویان معماری راهگشای فکری برای تمامی افرادی است که در حوزه اندیشه و هنر در جستجوی خلق وضعیتی جدید هستند.
کتاب حاضر نوعی سند ترکیبی است که به دلیل نیاز به سازگاری میان تمام عناصر مثبت جنبشهای مدرن و پست مدرن به وجود آمده است و در این زمینه چارچوبی را به دانشجویان و علاقمندان به معماری میدهد تا به شیوه جامعگرا در طراحی دست پیدا کنند.
چاپ پنجم بوطیقای معماری در 585 صفحه، مصور سیاه و سفید و در دو هزار نسخه به بازار نشر راه یافته است.
نظر شما