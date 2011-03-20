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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

جلد نخست "بوطیقای معماری" به چاپ پنجم رسید

جلد نخست "بوطیقای معماری" به چاپ پنجم رسید

چاپ پنجم جلد نخست کتاب "بوطیقای معماری" (آفرینش در معماری) با محوریت تئوری طراحی معماری نوشته آنتونی سی. آنتونیادس با ترجمه احمدرضا آی توسط انتشارات سروش منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خلاقیت مهمترین شاخه هر علم و هنری است که سبب زایش و نوآوریهای جدید می‌شود و به واسطه آن در عرصه‌های مختلف هنری، امری بدیع و جدید بوجود می‌آید. کتاب "بوطیقای معماری" درباره تئوری معماری است و به جنبه‌های مختلف قوه تخیل، تصور و خلاقیت می پردازد و راهبردهایی را که از طریق آنها می توان در طراحی معماری به خلاقیت دست یافت معرفی می‌کند و علاوه بر معماران و آموزگاران و دانشجویان معماری راهگشای فکری برای تمامی افرادی است که در حوزه اندیشه و هنر در جستجوی خلق وضعیتی جدید هستند.

کتاب حاضر نوعی سند ترکیبی است که به دلیل نیاز به سازگاری میان تمام عناصر مثبت جنبشهای مدرن و پست مدرن به وجود آمده است و در این زمینه چارچوبی را به دانشجویان و علاقمندان به معماری می‌دهد تا به شیوه جامع‌گرا در طراحی دست پیدا کنند. 

نویسنده کتاب پروفسور آنتونی سی آنتونیادس استاد معماری و استاد دانشگاه تگزاس است و رویکرد وی در این کتاب بیان راهبردهایی به سوی خلاقیت  در معماری است و جلد اول این کتاب راهبردهای نامحسوس به سوی خلاقیت معماری را بیان می کند و در هفت گفتار با عناوین فرایند خلاقیت، استعاره، پارادوکس و متافیزیک، راهبرد تغییر پذیری فرم، ابهام ازلی و دست نیافته، شعر و ادبیات و بیگانگی و چند فرهنگی تنظیم شده است. 
 
نکته ارزشمند کتاب این است که مطالب ارائه شده به صورت عملی در آتلیه‌های طراحی مولف مورد آزمایش قرار گرفته است و بیان تئوری صرف نیست همچنین در جای جای آن، حاصل تفکرات و نتیجه کارهای دانشجویی آتلیه مولف ارائه شده است.

چاپ پنجم بوطیقای معماری در 585 صفحه، مصور سیاه و سفید و در دو هزار نسخه به بازار نشر راه یافته است.
کد مطلب 1276780

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