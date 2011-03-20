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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۵

نخبگان و هسته های فرهنگی جوان مازندران شناسایی شدند

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی طرح نخبگان و هسته های فرهنگی جوان در مازندران گفت: نخبگان و هسته های فرهنگی جوان مازندران شناسایی شدند.

علیرضا زرقانی به مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: به صورت مرحله ای و دوره ای از کلاسهای مذکور در ترم زمستان سال 89 صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این بازدید با هدف تقویت و ارتقاء کلاسها و برطرف کردن نقاط ضعف و قوت و قدردانی از زحمات مربیان، دبیران و رابطان مذکور صورت گرفت و در پایان بازدیدها هدایایی به کلیه دانش آموزان و رابطان طرح مذکور اعطاء شد.

زرقانی بازدید این دوره از کلاسها را مثبت و خوب ارزیابی کرده و مشارکت دانش آموزان، دبیران و رابطان طرح و کلاس فوق را مفید دانست.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: تاکنون از دفاتر شهرستانهای چالوس، قائمشهر، جویبار، بهشهر و محمود آباد در طرح و کلاسهای مذکور از سوی کارشناسان فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی و کارشناس فرهنگی ادارات تابعه بازدید صورت گرفته و این بازدیدها تا پایان سال 89 ادامه داشت.

بازدید از کلاسهای طرح نخبگان و هسته های فرهنگی دینی جوان مازندران از اوایل بهمن لغایت پایان اسفند ماه سال 89 صورت گرفته است.
 

کد مطلب 1276835

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