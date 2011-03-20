به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت قطارهای مسافری رجا با اعلام این خبر از کلیه مسافران قطارهای مسافری درخواست کرد :به دلیل عدم امکان تأمین جا برای جاماند‌گان از قطار و جهت انجام امور مربوط به کنترل بلیت طوری برنامه‌ریزی کنند که یک ساعت قبل از حرکت قطار در ایستگاه راه‌آهن حاضر باشند.

مسافران در طول سفر با قطار باید شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر را همراه و در دسترس داشته باشند تا در صورت درخواست مأموران این شرکت ، آن را ارائه دهند.

کلیه مسافران قطارهای مسافری بدون محدودیت سنی از بدو ورود به ایستگاه مبدأ تا رسیدن به ایستگاه مقصد در برابر حوادث، تحت پوشش بیمه هستند.

مردم برای کسب هر گونه اطلاعات در خصوص سفر با قطار می‌توانند با شماره تلفن 139 ( سامانه اطلاع رسانی و ارتباط با مشتری ) به صورت شبانه‌روزی تماس یا به سایت اینترنتی این شرکت به آدرس : www.raja.ir مراجعه کنند.