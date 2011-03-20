رئال بازهم فاتح دربی مادرید شد/ بارسلونا از سد ختافه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا شنبه شب با برگزاری سه دیدار آغاز شد که طی آن تیم‌های رئال مایورکا، بارسلونا و رئال مادرید مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

در حساس‌ترین دیدار شب گذشته تیم‌های مادریدی اتلتیکو و رئال در ورزشگاه ویسنته کالدرون این شهر به مصاف هم رفتند که جدال آنها در پایان به برتری 2 بر یک شاگردان خوزه مورینیو انجامید. رئال که در دربی رفت مادرید نیز رقیب همشهری خود را با دو گل شکست داده بود، در دیدار شب گذشته توسط کریم بنزما (11) و مسوت اوزیل (33) به گل رسید و تنها گل تیم اتلتیکو مادرید را نیز سرجیو لیونل آگوئرو در دقیقه 86 به ثمر رساند.

رئال مادرید با این پیروزی 73 امتیازی شد و فاصله پنج امتیازی خود با بارسلونا را در صدر جدول حفظ کرد. اتلتیکومادرید نیز با 39 امتیاز همچنان رتبه هفتم جدول را حفظ کرد.

رئال مادرید در فصل جاری چهار بازی در لالیگا و جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا مقابل اتلتیکومادرید برگزار کرده که در هر چهار بازی صاحب برتری شده است.

دیشب همچنین تیم فوتبال بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ شهر بارسلون به دیدار ختافه رفت و موفق شد میهمان خود را با نتیجه 2 بریک از پیش رو بردارد. برای تیم بارسلونا در این بازی خانگی دنی آلوز (17) و بویان کرکیچ (50) برای بارسا گل زدند و زننده تنها گل ختافه را نیز مانوئل دل مورال فرناندز بود که در دقیقه 88 دروازه تیم بارسا را گشود. بارسلونا با این پیروزی 78 امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول لالیگا استحکام بخشید. ختافه با 34 امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی لالیگا جای دارد.

- نتایج دیدارهای آغازین هفته بیست و نهم لالیگا به شرح زیر است:

* رئال مایورکا یک - رئال زاراگوزا صفر

* بارسلونا 2 - ختافه یک

* اتلتیکو مادرید یک - رئال مادرید 2

هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا با برگزاری هفت دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

یکشنبه - 29/12/89

* دپورتیوو لاکرونیا - لوانته

* مالاگا - اسپانیول

* راسینگ سانتاندر - رئال سوسیداد

* اسپورتینگ گیخون - آلمریا

* هرکولس - اوساسونا

* اتلتیک بیلبائو - ویارئال

* والنسیا - سویا

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 78 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- رئال مادرید 73 امتیاز (یک بازی بیشتر)

3- والنسیا 54 امتیاز

4- ویارئال 51 امتیاز

-------------------------------------------------

18- آلمریا 26 امتیاز - تفاضل گل 17-

19- هرکولس 26 امتیاز - تفاضل گل 18-

20- مالاگا 26 امتیاز - تفاضل گل 23-