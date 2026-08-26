به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگوی تلویزیونی اظهار داست: امروز در سازمان انرژی اتمی مرکز آموزش تست‌های غیرمخرب آغاز به کار خواهد کرد؛ تست‌های غیرمخرب در فرایند کنترل کیفیت محصول و استانداردسازی یکی از الزامات همه صنایع کشور است که تاکنون مرکز آموزشی مدون، مجهز، پیوسته و یکپارچه برای آنها وجود نداشت.



وی ادامه داد: امروز پس از هفته‌ها تلاش و با همت همکارانمان، این مرکز ملی را افتتاح خواهیم کرد و به‌صورت گسترده در خدمت همه بخش‌های کشور که از تست‌های غیرمخرب استفاده می‌کنند قرار خواهد گرفت.



رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در حوزه فناوری‌های نوین در بحث گداخت، پروژه ملی گداخت که انرژی آینده است و در دنیا همه در مرز تحقیق و توسعه و در حال فعالیت‌اند؛ ما تعدادی از سامانه‌های سنجش و اندازه‌گیری حوزه گداخت را که بومی‌سازی شده‌اند، اینجا افتتاح خواهیم کرد.

