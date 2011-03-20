1390 ؛ سال درخشش بیشتر در تامین نیازمندیهای آب و برق

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو وزیر نیرو در پیام نوروزی خود، سال 90 را سال درخشش در تامین آب و برق دانسته است.

در این پیام آمده است: نوروز فصل شکفتن است و سرآغازی دیگر برای نو شدن. حقیقت طبیعت نیز در زیبایی، طراوت و ثمربخشی نهفته است و بهار، این امکان را در اختیار آن قرار می دهد تا نو شود و نفس تازه کند. راز نوروز این سنت کهن و دیرینه ایرانی هم، نو شدن و پیوند جاودانه با سرشت انسان ها است تا در پرتو عنایات حق تعالی و در چشمه ایمان، جان و دل خود را شستشو دهند.

خداوند متعال را از بابت الطاف بی پایانش شاکریم که سال 89 را در حالی بر ما گذراند که یک بار دیگر برگ زرینی در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی به ثبت رسید، سالی که اوج اقتدار و شکوفایی علمی، فرهنگی، هنری و اقتصادی را در کارنامه درخشان این مرز و بوم به تصویر کشاند و با کار مضاعف و همت مضاعف و با گام هایی استوار مسیر پر فراز و نشیب دیگری را تا قله افتخار پشت سر گذاشت. اکنون فصل تازه شدن است، شکفتن و استوار حرکت کردن.

سالی که گذشت در پرتو عنایات خداوند قادر و در سایه همت و عزم مجدانه کارکنان صدیق و مدیران سختکوش وزارت نیرو، سالی آکنده از امید و گشایش فضایی مطلوب و چشم اندازی روشن در قلمرو صنعت آب و برق بود و بخش دیگری از برنامه ها و طرح های نوین وزارت نیرو آغاز شد؛ آنگونه که می توان شاهد سالی امید آفرین برای تحقق اهداف مقدس اعتلای جمهوری اسلامی ایران در سال 90 بود.

در این سال کشور در راه اجرای تحولی بزرگ در عرصه اقتصادی پیش رفت و گام اول را با قدرت و قوت برداشت. دولت در یک عرصه بسیار گسترده و متنوع از فعالیت ها در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی قرار گرفت و به فضل الهی، دستاوردهای ارزشمندی را در این زمینه کسب کرد که بدون شک، الگوی بسیاری از کشورهای دنیا خواهد بود و در تاریخ پرافتخار جمهوری اسلامی ایران به ثبت خواهد رسید.

این در حالی بود که دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی تلاش کردند تا با اعمال تحریم های بدون پایه و اساس، عرصه اقتصادی را بر خدمتگزاران و ملت شریف ایران تنگ کنند، اما دولت به پشتوانه مردم و با اتکا به کار کارشناسی، پروژه عظیم اصلاح ساختار اقتصادی را رقم زد و گام اول قانون هدفمند کردن یارانه ها را برداشت.

وزارت نیرو نیز به عنوان یکی از وزارتخانه های خط مقدم اجرای این قانون، بار دیگر با همت تلاش گران ثابت کرد که همچون گذشته توانایی قبول بسیاری از مسئولیت ها را دارد و اجازه نخواهد داد که خللی در تامین آب و برق مطمئن و پایدار برای مردم ایجاد شود. در سال 90 هم این وزارتخانه مصمم است با حضور حکیمانه و مقتدرانه در عرصه اجرای این قانون، جایگاه شایسته ای در عرصه خدمت به نظام اسلامی کسب کند.

در عین حال، مدیریت هوشمندانه آب در خشکسالی های پی درپی، مدیریت برق در تابستان داغ سال جاری با توجه به گرمای بی سابقه جهانی، پیشبرد احداث طرح های بزرگی همچون کارون 4، سیمره و گتوند، احداث سدهای ملی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی، احداث نیروگاه های جدید، تسریع بی سابقه در تعمیرات نیروگاه ها، اقدام برای واگذاری 35 نیروگاه دولتی، فراخوان استفاده حداکثری از ظرفیت تولید برق خصوصی و راه اندازی سیستم های مولد مقیاس کوچک، توسعه شبکه انتقال و توزیع، اقدامات وسیع سازه ای و غیر سازه ای در زمینه مدیریت مصرف آب و به ویژه برق، فراهم کردن زمینه تسریع در اجرای اصل 44 در صنعت، تنها بخشی از اقدامات انجام شده در صنعت آب و برق در سال 89 است که نشان از عزم جدی و راسخ خدمتگزاران سخت کوش وزارت نیرو در سال همت مضاعف،کار مضاعف دارد.

سال آینده نیز به لطف خدا، سال درخشش بیشتر وزارت نیرو در عرصه های مختلف تامین نیازمندی های آب و برق مردم خواهد بود و این وزارتخانه با تکیه بر توان مهندسی و کارشناسی تمامی دلسوزان، در راه اعتلای این صنعت تلاش خواهد کرد.