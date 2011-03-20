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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تاخیر در صدور کارت سوخت معلولان به دلیل تعلل وزارت نفت است

تاخیر در صدور کارت سوخت معلولان به دلیل تعلل وزارت نفت است

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بر اساس ابلاغ ستاد حمل و نقل و سوخت کشور وزارت نفت مسئول صدور کارت سوخت معلولان است گفت: هنوز این دستور اجرایی نشده و باید مسئولان این وزارتخانه پاسخگو باشند.

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد علت عملی نشدن سهمیه سوخت معلولان گفت: سوخت معلولان و مددجویان مورد تاکید دولت است ولی چگونگی پرداخت هزینه سوخت و نوع سهمیه بندی و همچنین صدور کارت دچار مشکلاتی است.

وی افزود: هر چند که وزارت رفاه و سازمان بهزیستی با شرکت نفت در حال رفع مشکلات سوخت معلولان است ولی گره این مشکل تنها به دست وزارت نفت باز می شود.
 
رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: ستاد حمل و نقل و ایمنی سوخت کشور به وزارت نفت ابلاغ کرده تا کارت سوخت معلولان را صادر کند ولی این کار هنوز اجرایی نشده است.
کد مطلب 1276942

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