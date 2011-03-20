تاخیر در صدور کارت سوخت معلولان به دلیل تعلل وزارت نفت است

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد علت عملی نشدن سهمیه سوخت معلولان گفت: سوخت معلولان و مددجویان مورد تاکید دولت است ولی چگونگی پرداخت هزینه سوخت و نوع سهمیه بندی و همچنین صدور کارت دچار مشکلاتی است.

وی افزود: هر چند که وزارت رفاه و سازمان بهزیستی با شرکت نفت در حال رفع مشکلات سوخت معلولان است ولی گره این مشکل تنها به دست وزارت نفت باز می شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: ستاد حمل و نقل و ایمنی سوخت کشور به وزارت نفت ابلاغ کرده تا کارت سوخت معلولان را صادر کند ولی این کار هنوز اجرایی نشده است.