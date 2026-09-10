سلامت مردم نباید تحت تأثیر مشکلات معیشتی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه در نشست شورای کلان‌منطقه ۳ آمایش سلامت کشور که با حضور مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایلام، کردستان، همدان، اسدآباد و کرمانشاه و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد، فضل‌الله رنجبر با تأکید بر اهمیت موضوع سلامت اظهار کرد: وضعیت معیشتی مردم از مسائل مهم کشور است و هزینه‌های دارو و درمان نیز سهم قابل توجهی از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.

وی افزود: در حوزه سلامت نمی‌توان با مسائل مردم شوخی کرد، چرا که سلامت موضوعی حیاتی است و برای مشکلات موجود در این بخش باید به دنبال راهکارهایی عملی، مشخص و قابل اجرا بود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز برخی بیماران به دلیل مشکلات مالی از مراجعه به پزشک یا بیمارستان خودداری می‌کنند و یکی از اولویت‌های نظام سلامت باید این باشد که فشار هزینه‌های درمان از دوش مردم کاهش پیدا کند.

رنجبر با اشاره به ظرفیت دبیرخانه کلان‌منطقه ۳ آمایش سلامت گفت: این دبیرخانه می‌تواند پیشنهادهای مشخص و راهکارهای اجرایی برای کاهش دغدغه‌های درمانی مردم را تدوین کند تا این پیشنهادها در اختیار مجمع نمایندگان استان‌های عضو، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و بخش‌های مرتبط وزارت بهداشت قرار گیرد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت بنیادها، خیریه‌ها و نهادهای حمایتی در حوزه سلامت تأکید کرد و افزود: بنیادهایی که از منابع قابل توجه برخوردارند یا پروژه‌های بزرگ اجرا می‌کنند، می‌توانند بخشی از ظرفیت خود را برای حمایت از سلامت اقشار کم‌برخوردار اختصاص دهند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با ایجاد یک سازوکار مشخص و عادلانه می‌توان بخشی از منابعی را که در جداول بودجه به بنیادها اختصاص می‌یابد، به تقویت سبد سلامت مردم اختصاص داد و دبیرخانه کلان‌منطقه ۳ نیز می‌تواند در این زمینه پیشنهادهای عملیاتی ارائه کند.

رنجبر منابع انسانی را یکی از پایه‌های اصلی نظام سلامت دانست و گفت: نمی‌توان از پرستاری که با دغدغه‌های مربوط به حقوق، اضافه‌کار و مسائل شغلی مواجه است، انتظار داشت بدون مشکل و با رضایتمندی کامل خدمات ارائه کند؛ بنابراین مسئله نیروی انسانی باید به صورت جدی پیگیری شود.

وی ادامه داد: لازم است برنامه‌ای مشخص برای طرح دغدغه‌های نیروی انسانی حوزه سلامت در مجلس و میان مجمع نمایندگان استان‌ها تدوین شود تا این مسائل با جدیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

رنجبر با اشاره به وضعیت تجهیزات بیمارستانی اظهار کرد: با وجود اقداماتی که برای تأمین تجهیزات درمانی انجام شده، بخش قابل توجهی از تجهیزات مراکز درمانی فرسوده شده و محدودیت منابع مالی، تعمیر و نگهداری آنها را با دشواری مواجه کرده است.

وی تأکید کرد: مسائل حوزه سلامت نباید تنها دغدغه وزارت بهداشت یا دانشگاه‌های علوم پزشکی باشد، بلکه همه دستگاه‌های خدمت‌رسان باید در این زمینه مسئولیت خود را ایفا کنند؛ چرا که بخش قابل توجهی از اقشار کم‌برخوردار و متوسط جامعه برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌های دولتی مراجعه می‌کنند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: باید در هر استان و منطقه منابع مشخصی برای رفع مشکلات حوزه سلامت در نظر گرفته شود و در کنار آن، از ظرفیت‌های موجود نیز به شکل مناسب استفاده کنیم.

رنجبر مشارکت بخش خصوصی را یکی دیگر از راهکارهای تقویت نظام سلامت عنوان کرد و گفت: دولت منابع نامحدودی در اختیار ندارد و نباید در حوزه سلامت در برابر حضور بخش خصوصی مقاومت کرد.

وی تصریح کرد: دبیرخانه کلان‌منطقه ۳ باید بخش خصوصی را به عنوان یک شریک و همراه در حل مشکلات سلامت ببیند و زمینه حضور و مشارکت این بخش را فراهم کند تا از دل نشست‌های تخصصی، یک نسخه واحد و عملیاتی برای مشارکت بخش خصوصی و حمایت و تسهیلگری دولت و مجلس به دست آید.

رنجبر در ادامه از تلاش پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در شرایط مختلف بحرانی قدردانی کرد و گفت: کادر درمان در حوادث و مقاطع دشواری همچون زلزله کرمانشاه، دوران کرونا، ایام اربعین و شرایط جنگی در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم حضور داشته‌اند.

وی نیروی انسانی متخصص را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور دانست و بر ضرورت حمایت از این سرمایه تأکید کرد و افزود: امیدواریم نشست شورای کلان‌منطقه ۳ آمایش سلامت بتواند به نتایج عملی و مؤثری برای استان‌های عضو و مجموعه غرب کشور منجر شود.