به گزارش خبرنگار مهر، سپیده علایی بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر نوروز امسال با مجموعه تلویزیونی "بچهها نگاه میکنند" تجربهای تازه را در کارنامهاش ثبت کرد، این بازیگر تاکنون در فیلمهای سینمایی "هوو" ساخته علیرضا داودنژاد، "شبانه روز" به کارگردانی امید بنکدار و کیوان علیمحمدی بازی و "حوالی اتوبان" ساخته سیاوش اسعدی بازی کرده و تجربه بازی در تئاتر را داشته است. در این گفتگو درباره فعالیتهای تازه وی صحبت کنیم.
*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: اواخر سال گذشته فیلم "حوالی اتوبان" به کارگردانی سیاوش اسعدی از شما اکران عمومی شد. به نظر میرسد نقش شما باید پررنگتر باشد اما گویا در ممیزی کوتاه شده بود.
- سپیده علایی: متاسفم این فیلم برای من تجربه خوبی نبود. از ابتدا نقشی که برای من در فیلمنامه طراحی شده بود خیلی پررنگتر بود. اما کار با مشکلاتی برخورد کرد که حتی به عقیده من به کلیت اثر هم ضربه زد.
من در ابتدا به دلیل ترکیب بازیگران خوبی همچون آقای شهاب حسینی، گلچهره سجادیه و... فیلمنامهای که خوانده بودم قبول کردم. من در ابتدای فیلمبرداری صحنهای را با شهاب حسینی بازی داشتم و برای مدت کوتاهی به خارج از کشور رفتم و برای ادامه کار و صحنههای مربوط به حضور خودم دوباره بازگشتم. اما وقتی بازگشتم به طور کل کار تغییر کرده بود.
عنوان این فیلم "حوالی اتوبان" است. صحنهای که خانم نورا هاشمی بازیگر زن قصه به دلایلی از منزل همسرش رانده میشود به سراغ من میآید و من چون همسرم در برخورد مناسبی با وی انجام نمیدهد، به همراه شخصیت زن داستان شبانه راهی خیابان میشویم و فکر میکنم این مفهوم عنوان فیلم است و اتفاقاتی که برای ما میافتد. اما حالا شما در فیلم فقط میبینید که زنگ منزل زده میشود و حتی وی به داخل خانه ما نمیآید...!
* شما صحبتی دراین ارتباط با کارگردان نداشتید؟
- به هر حال این اتفاق افتاده بود و فکر میکنم ضرورتی برای صحبت وجود نداشت. این شخصیت حتی در فیلم شناسنامه ندارد واین برای من به عنوان بازیگر خیلی ناراحت کننده است. حتی راضی نبودم صحنههای کوتاهی که از من در فیلم وجود داشت نمایش داده شود. اصلا چنین انتظاری نداشتم و حتی درخواست کردم این صحنهها حذف شود و حتی نامی از من در عنوان فیلم ذکر نشود. اما همه چیز به شکل دیگری رخ داد. شاید باورتان نمیشود من به اندازهای ناراحت شدم که فیلم را ندیدم. البته فکر میکنم این اولین بار است که من اعتراض خودم را در این ارتباط عنوان میکنم.
نقش کوتاه و یا بلند برای من اهمیتی ندارد. اما فکر میکنم هر شخصیتی که وارد داستان میشود باید شناسنامه داشته باشد و بدون هیچ اتفاقی در میانه کار رها نشود. حتی شخصیت من در این فیلم مشخص نیست چه هویتی دارد و کجای این داستان قرار است باشد.
- من از طریق هنگامه قاضیانی برای این تئاتر معرفی شدم. البته همیشه علاقمند بودم کار تئاتر انجام دهم. پیش از این در آلمان روی صحنه کار نمایش کرده بودم و در این زمینه تجربه داشتم. اما به هر حال متن و مخاطب ایرانی قطعا فرق میکند.
کار تئاتر و اجرای روی صحنه بازیگر را پختهتر میکند. من حتی به خاطر اینکه بتوانم این تجربه را در ایران داشته باشم، بازی در یک مجموعه تلویزیونی را قبول نکردم زیرا احساس کردم بهتر است این سختی و مرارتهای یک نمایش را تجربه کنم تا بتوانم با حرفهایتر از گذشته عمل کنم.
من برای این نمایش حدود سه ماه و نیم تمرین شبانه روزی داشتیم و تمام این لحظات برای من لذت بخش بود چون مدام در حال تجربه کردن بودم. خوشبختانه در اجرای جشنواره نمایش با استقبال خوبی روبرو شد و از نتیجه آن راضی هستم. زیرا همیشه احساس میکنم هر کار میتواند برای یک بازیگر یک قدم رو به جلو باشد.
* پس اجرای موفق شما و تجربه در این تئاتر باعث شد که نقش متفاوتی را در مجموعه نوروزی "بچهها نگاه میکنند" بازی کنید؟
- قطعا این تجربه تئاتر در نوع بیان و بازی من تاثیر زیادی داشت. خوشبختانه ترکیب بازیگران، کارگردان، تهیهکننده و سایر عوامل باعث شد که من تجربه تازهای را در عرصه تلویزیون داشته باشم.
خوشبختانه درهمان چند قسمت ابتدایی دوستانی که مجموعه را دنبال میکردند پی به ویژگیهای کاراکتر من برده بودند. این نقش کاملا شناسنامه داشت، مانند سایر شخصیتهای داستان و این برای من جذاب بود.
* پس نتیجه برای شما راضیکننده بوده؟
- بله، من با گروه حرفهای در این مجموعه کار کردم و پشت صحنه تجربیات زیادی آموختم. نتیجه برای من راضیکننده بود و امیدوارم برای مخاطب هم اینگونه باشد.
* پیشنهاد تازهای نداشتهاید؟
- فعلا ترجیح میدهم بعد از این مجموعه تلویزیونی منتظر بازخوردها باشم. قطعا اگر فیلم مناسبی با فیلمنامه خوبی پیشنهاد داشته باشم قبول میکنم. برایم اهمیت دارد که با گروه حرفهای کار کنم تا بیشتر بیاموزم.
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