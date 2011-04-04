علی مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر در قم نظارت بر فعالیت مراکز پذیرش و بازدید از واحد‌های آموزشی را از عوامل مهم و موثر در ارتقاء میزان رضایتمندی میهمانان نوروزی عنوان کرد و گفت: بر اساس نظرسنجی‌ها مسافران فرهنگی در استان قم بیش از 80 درصد از ارائه خدمات مراکز اقامتی راضی بودند.



وی در ادامه تصریح کرد: امسال در ستاد اسکان نوروزی با هدف ارتقای سطح کیفی کار و افزایش میزان رضایتمندی میهامانان نوروزی در کنار کمیته‌های مختلف، کمیته ارزیابی عملکرد تشکیل شد.



مصباح در این خصوص اضافه کرد: بیش از 30 نفر نیروی ارزیاب و ناظر بهمراه 40 نفر دیگر از کار‌شناسان مربوطه در امر اسکان، وظیفه نظارت و ارزیابی از فعالیت‌های کمیته‌های اسکان و واحد‌های اقامتی را بر عهده داشتند که مجموعا70 نفر، بصورت شبانه روزی در بالابردن سطح کیفی و پیگیری امور میهمانان نوروزی در تلاش بودند.



وی به نحوه عملکرد این ناظران اشاره کرد و بیان داشت: در این خصوص فرم‌هایی در قالب شاخص‌های ارزیابی عملکرد با آیتم‌هایی مثل بهداشت محیط، نحوه برخورد با مهمانان، مکان اسکان، تکریم ارباب رجوع در اختیار ناظران قرار گرفت که این افراد با مشاهده آموزشگاه‌ها و نحوه ارائه خدمات به مسافران، نمره‌هایی را به سرایداران می‌دادند و در موارد خاص، اگر در جایی نواقصی مشاهده می‌شد نیرو‌های ناظر مراتب را به ستاد اسکان مرکزی و یا ستاد اسکان نواحی اطلاع رسانی می‌کردند و در اسرع وقت کمبود‌ها جبران می‌شد که در این راستا در طول مدت تعطیلات نوروزی بیش از هزار مورد بازدید در دفعات و روزهای مختلف صورت گرفت.



سرایداران بر‌تر مراکز اسکان فرهنگیان در استان تقدیر می‌شوند



رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش استان قم در ادامه اظهار داشت: همچنین در این ایام با هدف ایجاد انگیزه در بین سرایداران واحد‌های اقامتی و قدردانی از زحمات این افراد فرم‌هایی در قالب شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربوط به امور اسکان تهیه شد و توسط بازدیدکنندگان تکمیل گردید که همکاران در حال بررسی آنان می‌باشند.



وی افزود: بعد از انجام بررسی‌ها به یک نفر از سرایداران بر‌تر، کمک هزینه سفر حج عمره، به سه نفر کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و به 36 نفر دیگر سفر به مشهد مقدس اهدا می‌شود و مابقی نیز از سوی اداره کل آموزش و پرورش و مسئولین استان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

