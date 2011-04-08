شیار لرزاننده در 80 کیلومتر از محورهای چناران ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ناصر خانزاده در جمع خبرنگاران افزود: محورهای شهرستان چناران یکی از پرتردد ترین محورهای کشور محسوب می‌شود که این مسئله بر اهمیت عملیات راهسازی در این محورها می افزاید.

وی افزود: عملیات تنظیم شیب شیروانی در 149 کیلومتر و اصلاح شیب شیروانی در 30 کیلومتر از محورهای این شهرستان به اجرا در آمده است.

وی همچنین از اجرای عملیات تسطیح و تنظیم شانه های جاده به حجم 117 هزار مترمربع و تسطیح حریم قانونی راه به حجم یک میلیون و 40 هزار مترمربع در طول محورهای شهرستان چناران خبر داد.

خانزاده ادامه داد: مرمت، تسطیح و شن ریزی راه های شنی به طول 20.5 کیلومتر، اجرای عملیات خاکریزی به حجم 21 هزار مترمکعب و اجرای عملیات خاکبرداری در زمینهای خاکی به حجم 14 هزار مترمکعب از دیگر فعالیت‌های راهداری انجام شده طی این مدت بوده است.

وی اظهار داشت: عملیات لکه‌گیری هندسی به حجم پنج هزار مترمربع بر سانتیمتر و خط کشی به طول 262 کیلومتر در طول محورهای این شهرستان انجام شده است.

خانزاده اضافه کرد: اجرای طرح بسیج محوری در 45 کیلومتر از راه های چناران و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده از دیگر فعالیت های صورت گرفته به شمار می رود.