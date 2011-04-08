صید ماهی مرکب در بوشهر 57 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رضا پاپری بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صید این آبزی صادراتی از پنجم اسفند شروع شده و تا اوایل اردیبهشت ادامه دارد، افزود: یک هزار و 200 صیاد با 86 فروند لنج و 99 فروند قایق مشغول صید ماهی مرکب هستند که تاکنون 137 تن صید کردند در حالی که پارسال در این مدت 335 تن صید شده بود .

وی صدمه دیدن زیستگاه ها صید بی رویه و صید در فصل های ممنوع را علت کاهش صید این آبزی اعلام کرد و اظهار داشت: بازسازی زیستگاه ها در دستور کار شیلات قرار دارد .

پاپری گفت: ماهی مرکب صیدشده در استان بوشهر به کشورهای آسیای جنوب شرقی صادر می شود و قیمت هر کیلوگرم از آن 4 دلار و 20 سنت است .