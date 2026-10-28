۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال و ایجاد ۱۵ هزار و ۴۰۰ شغل در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «تجلیل از یاوران اشتغال» استان هرمزگان با حضور حمید باسره مدیرکل کمیته امداد استان، مهدی دسینه نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان و مدیران امور شعب بانک‌های عامل در سالن اجتماعات شهید حاجبی اداره کل کمیته امداد استان برگزار شد.

حمید باسره در این همایش ضمن تسلیت ایام فاطمیه (س)، از نقش حمایتی بانک‌های عامل در بهبود معیشت خانواده‌های نیازمند قدردانی کرد و اظهار داشت: تعامل و همکاری شبکه بانکی استان در جذب اعتبارات اشتغال‌زایی و پرداخت تسهیلات تکلیفی به مددجویان نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت داشته است.

وی با اشاره به عملکرد بانک‌های عامل در ۲ سال اخیر، افزود: با وجود وقوع جنگ و شرایط دشوار کشور بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان و خانواده‌های نیازمند پرداخت شده که به ایجاد بیش از ۱۵ هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی برای متقاضیان معرفی شده از سوی کمیته امداد منجر شده است.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان با تأکید بر تداوم خدمات‌رسانی این نهاد، گفت: با وجود چالش‌های اقتصادی و حوادث اخیر در منطقه و استان روند خدمت‌رسانی کمیته امداد متوقف نشده و با قوت ادامه خواهد یافت.

باسره همچنین با اشاره به اهمیت تأمین مسکن خانواده‌های نیازمند، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در کنار تسهیلات اشتغال‌زایی نقش مهمی در ایجاد ثبات معیشتی خانواده‌های تحت حمایت دارد و همراهی بانک‌های عامل در این زمینه شایسته قدردانی است.

وی تسریع در پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه اشتغال را از ضرورت‌های توانمندسازی اقتصادی مددجویان دانست و تصریح کرد: تسهیل فرآیندهای بانکی و جذب حداکثری منابع اشتغال‌زایی سال ۱۴۰۵ می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار را برای افراد مستعد اشتغال فراهم کند.

اختصاص ۱.۴ همت تسهیلات قرض‌الحسنه به کمیته امداد هرمزگان

در ادامه این همایش مهدی دسینه نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان ضمن قدردانی از اقدامات کمیته امداد در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از تلاش شبکه بانکی استان برای تأمین تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه محرومان خبر داد.

وی با اشاره به سهم شبکه بانکی استان در تأمین مالی تسهیلات قرض‌الحسنه در سال جاری، اظهار کرد: سهم تأمین مالی این تسهیلات توسط شبکه بانکی هرمزگان ۴.۵ همت است که از این میزان یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به کمیته امداد استان اختصاص یافته است.

دسینه، افزود: شبکه بانکی استان با وجود فشارها و محدودیت‌های موجود در تلاش است با تسهیل فرآیندها، زمینه خدمت‌رسانی بهتر به مردم و حمایت از اقشار نیازمند را فراهم کند.

وی همچنین توسعه انرژی‌های نو را از اولویت‌های راهبردی کشور دانست و گفت: با توجه به بحران انرژی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اهمیت ویژه‌ای دارد و هرمزگان از ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه برخوردار است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین انرژی مورد نیاز می‌تواند زمینه تعریف و ایجاد مدل‌های اقتصادی جدید را فراهم کند.

در پایان این همایش، مدیران و مسئولان حاضر بر ضرورت تداوم همکاری میان دستگاه‌های دولتی، شبکه بانکی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم‌برخوردار و توسعه اشتغال پایدار در استان هرمزگان تأکید کردند.

همچنین حمید باسره با اهدای لوح سپاس از مدیران بانک‌های عامل استان به پاس همکاری و تعامل مؤثر در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت از مددجویان قدردانی کرد.