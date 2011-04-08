یک هزار ریختگر دماوندی در آستانه بیکاری قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، علی خواجه ای در نشست رسیدگی به معضلات شهرستان دماوند که در محل فرمانداری با حضور امام جمعه، فرماندار، بخشدار بخش مرکزی، دیگر مسئولان محلی و برخی از مردم برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: رستوران داران و مراکز عرضه مواد پروتوئینی شهرستان دماوند از بهای سنگین خدماتی مانند برق گلایه دارند.



این مسئول ادامه داد: دولت در هر ماه 44 هزار تومان به حساب هر ایرانی واریز می کند اما مراکز یاد شده از این مبالغ محرومند و نمی توانند نحوه الگوی مصرف وسایل برودتی خود را به جهت حفظ مواد غذایی فاسد شدنی تغییر دهند.



وی با اشاره به لزوم حفظ گرمابه های عمومی سطح شهرستان عنوان کرد: شهرستان دماوند دارای خیل عظیمی از کارگران فصلی ساکن در خانه هایی فاقد حمام است که در طول ایام گرم سال برای کار به این شهرستان مهاجرت می کنند از این رو فقدان گرمابه های عمومی می تواند آبستن بروز بیماریهایی خطرناک در میان این قشر باشد.



خواجه ای، گرمابه های عمومی دماوند را مراکزی رو به تعطیلی خواند و افزود: اما متاسفانه اغلب مراکز مذکور به جهت هزینه های بالای سوخت مصرفی و در نتیجه کاهش درآمدهای جاری در حال تعطیلی هستند.



رئیس مجمع امور صنفی شهرستان دماوند از امکان بیکاری هزار کارگر ریختگری این شهرستان خبر داد و گفت: در شهرستان دماوند هزار کارگر ریختگر که طبعا تامین نیازهای مالی هزار خانواده ساکن در این شهرستان را برعهده دارند در آستانه بیکاری قرار گرفته اند.



این مسئول با اشاره به دلایل تعطیلی بوجود آمده در مراکز صنعتی مذکور عنوان کرد: در حال حاضر مبالغی نزدیک به دو تا سه میلیون تومان در قبوض گاز مراکز ریختگری دماوند درج شده و طی روزهای اخیر صاحبان صنایع مذکور با نگرانی در انتظار قبوض برق مصرفی خود نیز هستند.



خاموشی تدریجی کوره های ریختگری دماوند



از صاحبان صنایع ریختگری شهرستان دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر چندین واحد صنعت ریختگری شهرستان دماوند در شهرک "اسلام آباد" این شهرستان بشکل کجدار و مریض فعال هستند.



این صنعتگر دماوندی ادامه داد: پس از ایام نوروز قبوض گازی با مبالغ هنگفت به درب هر واحد کارگاهی ارسال شد که در وضعیت نه چندان مناسب بازار کار کنونی مواجه با چنین ارقامی مصداق واقعی ضرب المثل قوز بالای قوز بود.



وی افزود: اما داستان به همین جا ختم نمی شود چراکه واحدهای صنعتی یاد شده با دلهره در انتظار قبوض برق هستند، بهای خدمات یاد شده برای اغلب صاحبان صنایع شهرستان دماوند غیرقابل پرداخت بوده، کوره های ریختگری رو به خاموشی گذاشته اند و تعطیلی تمامی این مراکز اشتغالزایی را تهدید می کند.



دیگر فعال در زمینه صنعت ریختگری شهرستان دماوند در تشریح نحوه احتساب قیمت گاز در این مراکز گفت: در شیوه جدید، هر مترمکعب گاز مصرفی برای واحدهای تجاری 100 تومان محاسبه می شود.



وی بیان داشت: درحالیکه تعرفه های این سوخت پیرامون واحدهای صنعتی رقمی بالغ بر 70 تومان برای هر مترمکعب است اما متاسفانه موافقتهای لازم درخصوص تبدیل مراکز ریختگری شهرک اسلام آباد به واحدهای صنعتی مصوب و اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن بنا به دلایلی نامعلوم صورت نمی گیرد.



خروج واحدهای صنعتی از دماوند



این صنعتگر دماوندی از خروج واحدهای ریختگری شهرستان به دیگر مناطق خبر داد و افزود: متاسفانه مشکلات بی شمار در اسلام آباد دماوند موجبات خروج خیل عظیمی از ریختگران این شهرستان و استقرار آنها در شهرک مصوب "عباس آباد" ایوانکی سمنان را فراهم آورده است.



رئیس اداره گاز شهرستان دماوند نیز در نشست مذکور طی سخنانی خاطرنشان کرد: مراکز ریختگری مستقر در منطقه اسلام آباد دماوند برغم آنکه در ردیف نواحی دارای اولویت گازرسانی قرار نداشت اما با مساعدتهای صورت گرفته از این نعمت برخوردار شدند.



علیرضا ژرفی ادامه داد: برخی ریختگران از گازئیل، بعنوان سوختی مقرون به صرفه تر از گاز شهری یاد می کنند اما با محاسبه گازئیل مصرفی با قیمت کنونی این سوخت و قیاسی با همین میزان مصرف درخصوص گاز شهری باید گفت که همچنان گاز سوختی بصرفه تر قلمداد می شود.



این مسئول با اشاره به مواهب تبدیل مراکز کارگاهی به نواحی صنعتی مصوب عنوان کرد: در حال حاضر بهای سوخت گاز در صنایع به ازا هر مترمکعب 70 تومان، مراکز تجاری به ازا هر مترمکعب 100 تومان و در هر دو حالت بدون در نظر گرفتن حد نساب پلکانی مورد محاسبه قرار می گیرد.



تبدیل اسلام آباد به شهرک صنعتی راه کاری مناسب



وی بیان داشت: با توجه نرخهای مذکور تنها راه تبدیل ریختگریهای اسلام آباد از واحدهای تجاری به ناحیه صنعتی و تغییر احتساب تعرفه های سوخت گاز این مرکز از 100 تومان به 70 تومان در هر مترمکعب اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن است.



ژرفی افزود: علاوه بر این، مراکز تعریف شده در قالب واحدهای صنعتی مصوب می توانند از بسته های سوخت حمایتی عرضه شده از سوی دولت بهره مند شده و از بار مشکلات خود بکاهند.



به هر روی درحالی چندین واحد صنعتی ریختگری با هزار کارگر زحمتکش طی روزهای نخستین سال 90 در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند که مسئولان استان تهران از افزایش فرصتهای اشتغال این استان در سال جدید خبر داده بودند اما به نظر می رسد شهرستان دماوند با روندی معکوس به این حرکت ادامه داده و مراکز اشتغال این شهرستان به سوی تعطیلی گام برمی دارند.



شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.