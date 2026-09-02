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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶

درخواست برای ترسو بازی نکردن؛

اعتراض بانوان و شعار پرسپولیسی‌ها علیه بازیکن استقلال و تیم تراکتور

اعتراض بانوان و شعار پرسپولیسی‌ها علیه بازیکن استقلال و تیم تراکتور

هواداران پرسپولیس علیه یاسر آسانی شعار داده و از جلالی خواستار گل زدن به استقلال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوتیم استقلال و پرسپولیس از هفته پنجم لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد شد.

* هواداران پرسپولیس از جلالی خواستند به تیم سابق خود گل بزند.

* طرفداران سرخ پوشانی تهرانی علیه آسانی شعار داده و او را خطرناک ترین بازیکن استقلال در دربی دانستند.

* هواداران دو تیم در بیرون از ورزشگاه برای یکدیگر کری می‌خواندند که این کری خوانی منجر به درگیری طرفداران دو تیم شد که عوامل انتظامی مانع از درگیری بیشتر شدند.

* هواداران استقلال در حالی که سهراب بختیاری زاده را تشویق می‌کردند، فرهاد مجیدی را هم مورد تشویق قرار دادند.

* با اینکه گفته می‌شد تنها ۳۵ هزار نفر حق ورود به ورزشگاه را دارند اما تعداد بیشتری از هواداران در ورزشگاه حضور داشتند.

* بانوان هوادار دو تیم در طبقه دوم ورزشگاه قرار داشتند که به شدت از این موضوع گلایه داشتند.

* عوامل انتظامی از هوادارانی که بلیط اینترنتی تهیه نکرده بودند درخواست می‌کردند ورزشگاه را ترک کنند ولی علاقمندان به این دیدار حساس اصرار داشتند وارد استادیوم شوند.

* طرفداران پرسپولیس تارتار را مورد حمایت قرار داده و از او خواستار پیروزی در این دیدار شدند.

* هواداران زیادی از شهرهای مختلف کشور به اصفهان آمده بودند تا تیم محبوب خود را حمایت کنند.

* در اقدامی عجیب طرفداران پرسپولیس علیه تراکتور و جواد نکونام شعار دادند و باخت پرسپولیس را از قبل طراحی شده می‌دانستند.

* هواداران دو تیم یاد و خاطره منصور پورحیدری و هادی نوروزی را گرامی داشتند و برای این دو عزیز فاتحه قرائت کردند.

* مسئولان دوتیم از کیفیت چمن ورزشگاه نقش جهان ابراز رضایت کرده و اعتقاد داشتند دو تیم می توانند فوتبال خوبی ارائه‌ کنند.

* تماشاگران دوتیم امیدوار هستند که دوتیم ترسو بازی نکنند تا این دیدار با تساوی به پایان نرسد

کد مطلب 6935744

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