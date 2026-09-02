به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوتیم استقلال و پرسپولیس از هفته پنجم لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد شد.
* هواداران پرسپولیس از جلالی خواستند به تیم سابق خود گل بزند.
* طرفداران سرخ پوشانی تهرانی علیه آسانی شعار داده و او را خطرناک ترین بازیکن استقلال در دربی دانستند.
* هواداران دو تیم در بیرون از ورزشگاه برای یکدیگر کری میخواندند که این کری خوانی منجر به درگیری طرفداران دو تیم شد که عوامل انتظامی مانع از درگیری بیشتر شدند.
* هواداران استقلال در حالی که سهراب بختیاری زاده را تشویق میکردند، فرهاد مجیدی را هم مورد تشویق قرار دادند.
* با اینکه گفته میشد تنها ۳۵ هزار نفر حق ورود به ورزشگاه را دارند اما تعداد بیشتری از هواداران در ورزشگاه حضور داشتند.
* بانوان هوادار دو تیم در طبقه دوم ورزشگاه قرار داشتند که به شدت از این موضوع گلایه داشتند.
* عوامل انتظامی از هوادارانی که بلیط اینترنتی تهیه نکرده بودند درخواست میکردند ورزشگاه را ترک کنند ولی علاقمندان به این دیدار حساس اصرار داشتند وارد استادیوم شوند.
* طرفداران پرسپولیس تارتار را مورد حمایت قرار داده و از او خواستار پیروزی در این دیدار شدند.
* هواداران زیادی از شهرهای مختلف کشور به اصفهان آمده بودند تا تیم محبوب خود را حمایت کنند.
* در اقدامی عجیب طرفداران پرسپولیس علیه تراکتور و جواد نکونام شعار دادند و باخت پرسپولیس را از قبل طراحی شده میدانستند.
* هواداران دو تیم یاد و خاطره منصور پورحیدری و هادی نوروزی را گرامی داشتند و برای این دو عزیز فاتحه قرائت کردند.
* مسئولان دوتیم از کیفیت چمن ورزشگاه نقش جهان ابراز رضایت کرده و اعتقاد داشتند دو تیم می توانند فوتبال خوبی ارائه کنند.
* تماشاگران دوتیم امیدوار هستند که دوتیم ترسو بازی نکنند تا این دیدار با تساوی به پایان نرسد
درخواست برای ترسو بازی نکردن؛
اعتراض بانوان و شعار پرسپولیسیها علیه بازیکن استقلال و تیم تراکتور
هواداران پرسپولیس علیه یاسر آسانی شعار داده و از جلالی خواستار گل زدن به استقلال شدند
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوتیم استقلال و پرسپولیس از هفته پنجم لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد شد.
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