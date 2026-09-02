زمینه تولید زودهنگام پالایشگاه ششم پارس جنوبی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از موفقیت عملیات انشعاب‌گیری گرم (هات‌تپ) از خط لوله حاوی گاز ترش خبر داد و گفت: این عملیات، مقدمه تولید زودهنگام پالایشگاه‌ ششم، از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی را پیش از آغاز ماه‌های سرد سال فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: این عملیات به درخواست مجتمع گاز پارس جنوبی و با هدف فراهم‌کردن زمینه بازتولید یکی از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی سوم انجام شد و گروه‌های تخصصی هات‌تپ منطقه‌های ۴ و ۵ عملیات انتقال گاز برای اجرای آن به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های فنی و ایمنی، آماده‌سازی تجهیزات، محل کار و اتخاذ تمهیدات لازم، عملیات انشعاب‌گیری از خطوط گاز ترش در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌صورت فشرده و شبانه‌روزی انجام شد و در ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، با وجود شرایط محیطی دشوار، رطوبت بالای منطقه و حساسیت عملیات روی خط حاوی گاز ترش که ضرورت رعایت دقیق الزام‌های فنی و ایمنی را دوچندان می‌کرد، با موفقیت پایان یافت.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به ویژگی‌های فنی این عملیات گفت: فرایند جوشکاری و نصب اتصالات با استفاده از روش‌های روز دنیا، مطابق استانداردهای بین‌المللی انجام شد و استفاده از مواد مصرفی جوش با هیدروژن حداقلی، به‌کارگیری روش‌های جدید جوشکاری و اجرای فرایند هیدروژن‌زدایی پیش و پس از جوشکاری از نکات مهم این عملیات است. همچنین، در این اقدام از دستگاه هات‌تپ ساخت داخل استفاده شد که امکان انجام عملیات در شرایط سرویس و با حداقل کاهش فشار عملیاتی را فراهم کرد.

توکلی با اشاره به پیچیدگی و ریسک بالای عملیات انشعاب‌گیری گرم تصریح کرد: هات‌تپ از فعالیت‌های تخصصی و پیچیده در صنعت نفت و گاز است. اجرای ایمن این عملیات نیازمند دانش فنی، تجربه عملیاتی، تجهیزات تخصصی و رعایت دقیق دستورعمل‌ها و الزام‌های ایمنی است که کارکنان شرکت انتقال گاز ایران از توانمندی و تجربه مطلوبی در این حوزه برخوردارند.

وی با اشاره به حساسیت ویژه این عملیات به دلیل انشعاب‌گیری از خط اصلی حاوی گاز ترش بیان کرد: بالابودن مقدار H₂S و ریسک‌های ناشی از آن، اجرا را با الزام‌های ایمنی ویژه‌ای همراه کرده بود که با رعایت دقیق دستورعمل‌ها و استانداردهای فنی و ایمنی، انجام شد.