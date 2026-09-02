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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

کاردار سفارت آلمان به وزارت خارجه روسیه احضار شد

کاردار سفارت آلمان به وزارت خارجه روسیه احضار شد

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که کاردار سفارت آلمان در مسکو به دلیل اقدامات و اظهارات ضدروسی مقامات برلین، به این وزارتخانه احضار شد.

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از ریپورت، وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «برند فینکه» (Bernd Finke) کاردار آلمان در مسکو به وزارت امور خارجه روسیه احضار شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: در تاریخ ۲ سپتامبر برند فینکه، کاردار آلمان در مسکو در پی اظهارات اخیر مقامات آلمانی علیه روسیه به وزارت امور خارجه روسیه احضار شد.

برلین روز گذشته و در پی حادثه مربوط به یک پهپاد در فرودگاه «لایپزیگ-هاله»، مجموعه‌ای از اقدامات را علیه روسیه اعمال کرد.

دولت آلمان دیروز سه‌ شنبه ادعا کرد که روسیه مسئول تلاش برای حمله پهپادی در فرودگاه «لایپزیگ/هاله» در تاریخ ۴ اوت بوده است.

الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین در این خصوص ادعا کرده بود: دولت فدرال به این نتیجه رسیده است که روسیه مسئول این حمله ترکیبی (هیبریدی) در لایپزیگ است!

دادستان‌ های فدرال آلمان این حادثه را «حمله‌ای جدی به زیرساخت‌ های حمل‌ و نقل و لجستیک آلمان» توصیف کردند.

به گزارش رسانه‌های عمومی NDR، WDR و روزنامه زوددویچه سایتونگ، بازرسان آلمانی در ۱۴ اوت یک پهپاد سوم را در نزدیکی فرودگاه لایپزیگ پیدا کردند و بعدا آثاری از مواد نظامی انفجاری هگزوژن را در همان نزدیکی کشف کردند.

کد مطلب 6935743

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