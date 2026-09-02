کاردار سفارت آلمان به وزارت خارجه روسیه احضار شد

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از ریپورت، وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «برند فینکه» (Bernd Finke) کاردار آلمان در مسکو به وزارت امور خارجه روسیه احضار شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: در تاریخ ۲ سپتامبر برند فینکه، کاردار آلمان در مسکو در پی اظهارات اخیر مقامات آلمانی علیه روسیه به وزارت امور خارجه روسیه احضار شد.

برلین روز گذشته و در پی حادثه مربوط به یک پهپاد در فرودگاه «لایپزیگ-هاله»، مجموعه‌ای از اقدامات را علیه روسیه اعمال کرد.

دولت آلمان دیروز سه‌ شنبه ادعا کرد که روسیه مسئول تلاش برای حمله پهپادی در فرودگاه «لایپزیگ/هاله» در تاریخ ۴ اوت بوده است.

الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین در این خصوص ادعا کرده بود: دولت فدرال به این نتیجه رسیده است که روسیه مسئول این حمله ترکیبی (هیبریدی) در لایپزیگ است!

دادستان‌ های فدرال آلمان این حادثه را «حمله‌ای جدی به زیرساخت‌ های حمل‌ و نقل و لجستیک آلمان» توصیف کردند.

به گزارش رسانه‌های عمومی NDR، WDR و روزنامه زوددویچه سایتونگ، بازرسان آلمانی در ۱۴ اوت یک پهپاد سوم را در نزدیکی فرودگاه لایپزیگ پیدا کردند و بعدا آثاری از مواد نظامی انفجاری هگزوژن را در همان نزدیکی کشف کردند.