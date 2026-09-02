به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در جریان سفر به استان هرمزگان و بازدید از پروژه‌های عمرانی جزیره قشم، با بررسی آخرین وضعیت اجرایی طرح‌های زیرساختی این جزیره، بر ضرورت بسیج تمامی ظرفیت‌ها برای تسریع در روند تکمیل پروژه‌ها تأکید کرد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در این سفر میدانی از پروژه‌های عمرانی جزیره قشم بازدید و در نشستی مدیریتی، راهکارهای شتاب‌بخشی به روند اجرای این طرح‌ها را بررسی کرد.

عابد با حضور در محل اجرای پروژه پل خلیج فارس، ضمن بررسی روند عملیات اجرایی و پیچیدگی‌های فنی این سازه، در جلسه‌ای با مدیرعامل دریایی، مسئولان پروژه و جانشین مدیرعامل منطقه آزاد قشم، آخرین وضعیت این طرح را مورد ارزیابی قرار داد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده از سوی کارکنان و مسئولان پروژه‌های عمرانی قشم، بر ضرورت تداوم این اقدامات تأکید کرد و گفت: زحمات زیادی برای اجرای این پروژه انجام شده است و بایستی تمام سعی و تلاش جهت زودتر به اتمام رسیدن آن انجام شود.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء همچنین در ادامه برنامه‌های سفر خود، در جلسه‌ای تخصصی با حسینی، مدیرعامل هلدینگ دریایی و مدیر پروژه کارگاه، موضوعات آتی و گام‌های بعدی اجرای پروژه‌ها را بررسی کرد.

پروژه‌های مورد بازدید عابد توسط متخصصان تخصصی دریایی در حال اجراست که مشخصات فنی اصلی این طرح‌ها به شرح زیر است؛

پل کابلی بزرگ خلیج فارس: این پروژه با طول تقریبی ۲۸۵۰ متر و عرض ۳۰ متر طراحی شده و شامل چهار خط رفت و برگشت و یک خط ریلی است. این سازه با استفاده از ۹ پایه کیسون با عمق ۱۵۳ متر طراحی و در حال اجراست.

بزرگراه امام رضا (ع): این پروژه در ساحل جنوبی جزیره قشم قرار دارد و طول آن حدود ۳۰ کیلومتر است.

محور مواصلاتی سوزا به رمکان: عملیات روسازی بزرگراه در محور سوزا، زیرانگ و رمکان به طول ۱۰ کیلومتر در حال اجراست.