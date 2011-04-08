4500 نفر در کردستان عضو شوراها هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صباح محمدی پنج شنبه شب در جریان نشست استاندار کردستان با اعضای شورای کردستان و تعدادی از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی این استان، اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر چهار هزار و 500 نفر به عنوان عضو شورا در مناطق شهری و روستایی استان کردستان فعالیت می کنند.

وی عنوان کرد: این تعداد عضو شورا در هزار و 400 روستا، 25 شهر، 10 شهرستان و یک شورای استان فعالیت می کنند که با برنامه ریزی مناسب و مدون می توان از این پتانسیل عظیم نیروی انسانی در حوزه های مختلف به ویژه کمک به دستگاه های دولتی در جهت پیشبرد برنامه های کاری خود استفاده کرد.

رئیس شورای اسلامی استان کردستان با اشاره به انعقاد 12 تفاهم نامه بین شورای عالی استانها با وزارت خانه ها و سازمان های دولتی در کشور، گفت: یکی از اهداف برگزاری این نشست هماهنگی با مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان در راستای پیگیری و اجرایی کردن این تفاهم نامه هاست.

محمدی خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه ها که با دستگاه های مختلف دولتی در استان از جمله بازرگانی، کتاب خانه های عمومی، تعاون، آب شهری و روستایی، آب منطقه ای، آموزش و پرورش منعقد شده راهکارهای لازم برای توسعه همکاری اعضای شورا در جهت رفع کمبودها را مورد تاکید قرار داده است.

وی خواستار همکاری بیشتر مدیران ادارات و سازمان های دولتی کردستان با اعضای شوراهای اسلامی در شهر و روستا شد و بیان داشت: شوراها دارای توانمندی های بسیار خوبی هستند که مدیران می توانند از این امکان برای اجرایی کردن برنامه های کاری خود به ویژه در مناطق روستایی استفاده کنند.

در این جلسه که به ریاست استاندار کردستان برگزار شد، اعضای شورای اسلامی استان و مدیران کل حاضر نیز به بیان دیدگاه های خود در راستای تسریع در اجرایی کردن این تفاهم نامه پرداختند.