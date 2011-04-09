به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی این هفته در روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی خواهد داشت . دستورکارهای اعلام شده مجلس برای رسیدگی در این جلسات به این شرح است:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد (غیردولتی) (طبق ماده 133 آیین‌نامه داخلی در جلسه مورخ 11/12/1389 دردستور قرار‌گرفت)

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداری (اعاده شده از شورای نگهبان)

- بررسی طرح دوفوریتی اصلاح تبصره (2) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی(اعاده شده از شورای نگهبان)

- گزارش کمیسیون انرژی درمورد طرح قانون نفت و گاز (یک‌فوریت این طرح در تاریخ 4/7/1389 به‌ تصویب رسید)

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تروریسم

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه استفساریه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371

- گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح الحاق یک تبصره به قانون واگذاری دوهزار هکتار از منابع ملی شده اطراف چابهار به شهرداری چابهار

- گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تأسیس مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه2)

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت

- انتخاب اعضای کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی (در اجرای ماده 59 آئین‌نامه داخلی مجلس، تقاضای نمایندگان در جلسه علنی مورخ 15/1/1390 به تصویب رسید)