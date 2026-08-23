به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین خسروپناه شامگاه یکشنبه در نشست روسای دانشگاههای استان همدان اظهار کرد: دانشگاه نباید تنها به محیطی برای آموزش و پژوهش صرف محدود شود بلکه باید به اتاق فکر نظام مدیریتی و مرکز اندیشهورزی برای حل چالشهای کلان ملی تبدیل گردد.
وی با تصریح اینکه توسعه پایدار تنها با اتکا به علم محقق میشود، افزود: دانشگاه موفق نهادی است که مسائل واقعی جامعه را احصا کرده و برای آنها راهکارهای عملیاتی ارائه دهد و در این راستا تقویت پیوند میان دانشگاه، صنعت و مدیریت اجرایی برای ارتقای بهرهوری و توسعه اقتصادی یک ضرورت غیرقابلانکار است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گذار از «مقالهمحوری» به «تولید دانش نافع» را از اولویتهای کنونی کشور دانست و خاطرنشان کرد: تولید علم زمانی به غایت مطلوب خود میرسد که منجر به فناوری، نوآوری، کارآفرینی و بهبود مستقیم کیفیت زندگی مردم شود. حکمرانی علمی مستلزم این است که فاصلهی میان دانش تئوریک و میدان عمل به حداقل برسد.
وی با اشاره به پیشینه تمدنی و ظرفیتهای انسانی همدان بر لزوم نقشآفرینی موثرتر این استان در توسعه ملی تاکید کرد و گفت: دانشگاههای استانی باید با شناخت دقیق مزیتهای بومی و منطقهای بهویژه در حوزههای کشاورزی، گردشگری و اقتصاد دانشبنیان ماموریتهای مشخصی تعریف کنند تا به پیشرانهای اصلی توسعه استان تبدیل شوند.
حجت الاسلام خسروپناه در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه سرمایه انسانی، اصلیترین دارایی هر جامعه است، اظهار کرد: سیاستگذاریهای کلان کشور بر تسهیل مسیر ایدههای علمی به سمت تجاریسازی و اثرگذاری اجتماعی متمرکز است.
وی افزود: حمایت از نخبگان و تقویت شرکتهای دانشبنیان، بستر اصلی برای هموارسازی مسیر پیشرفت کشور است که باید با جدیت در دستور کار روسای دانشگاهها قرار گیرد.
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