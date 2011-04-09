به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم 28 اسفندماه در شمال کشور به پایان رسید و حسندوست تدوین آن را اوایل اردیبهشتماه آغاز میکند.
هنوز آهنگساز و صداگذار این فیلم مشخص نشدهاند اما تلاش میشود اولین نمایش "خرس" در جشنواره سیام فیلم فجر است. در این فیلم بازیگرانی چون پرویز پرستویی، مریلا زارعی، فرهاد اصلانی، علی اوسیوند، ناصر آقایی، داود فتحعلی بیگی، مائده طهماسبی، ابوالفضل شاهکرم و اکبر معززی ایفای نقش میکنند.
فیلمنامه این فیلم را خسرو معصومی خود به نگارش درآورده و جواد نوروزبیگی تهیهکننده آن است. فیلم داستان رزمندهای است که پس از سالها اسارت به شهرش برمیگردد و با اتفاقاتی روبرو میشود. بخشی از صحنههای این فیلم در شهرک سینمایی دفاع مقدس و بخشی دیگر در منطقهای واقع در استان مازندران فیلمبرداری شده است.
عوامل تولید"خرس" عبارتند از نویسنده و کارگردان: خسرو معصومی، مدیر فیلمبرداری: علی محمدقاسمی، طراح صحنه و لباس: هومن معصومی، طراح گریم: محمد قومی، صدابردار: احمد صالحی، مدیر تولید و مجری طرح: فرشته مهدیزاده، دستیار اول کارگردان: مهرداد یزدانی، برنامهریز: غزل معصومی، منشیصحنه: فاطمه سیدی؛ عکاس: جواد جلالی.
خسرو معصومی فیلمهای سینمایی "باد در علفزار میپیچد"، "رسم عاشق کشی"، "جایی در دوردست" و... را در کارنامه دارد.
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