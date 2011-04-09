به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار در حاشیه سفر استانی هیئت محترم دولت به کرمانشاه در جلسه مشترکی که در شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر با حضور استاندار و فرمانداران استان برگزار شد، گفت: به مدد قانون جدید مبارزه با موادمخدر، فضای تازهای ایجاد شده است و دستگاههای دخیل در امر مبارزه با موادمخدر باید به صورت جدیتر و با اهتمام بیشتری به وظیفه خود عمل نمایند. همه باید تلاش کنیم که مطالبات جدی مردم در زمینه مبارزه فراگیر با پدیده اعتیاد و موادمخدر برآورده شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به شناسایی و ارائه طرح مهار مناطق آلوده در استان افزود: باید اقدامات اطلاعاتی دستگاههای مقابلهای را برای شناسایی و انهدام شبکهها تقویت نماییم.
وی به تقویت گلوگاههای استان در راستای کنترل ورود و خروج موادمخدر، روانگردان و پیشسازها اشاره کرد و افزود: باید از توان بسیج نیز در شناسایی شبکههای محلی موادمخدر بهره گرفت.
محمدنجار در ادامه به تقویت برنامههای پیشگیری اولیه از اعتیاد در سطح استان اعم از اطلاعرسانی، آموزش، خدمات مشاورهای و فعالیتهای جایگزین مانند فعالیتهای ورزشی و هنری اشاره کرد و گفت: باید از تمامی ظرفیتهای استان منجمله حوزههای علمیه، ائمه جمعه و جماعات، کانونهای فرهنگی و رسانههای دیداری و شنیداری برای تقویت برنامههای آگاه سازی آحاد مختلف جامعه بهره برد.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر پروژههای مطالعاتی و پژوهشی با مشارکت جدی مراکز علمی را اقدامی مهم در عرصه کاهش تقاضای موادمخدر برشمرد و اضافه کرد: انجام پژوهش پایه اصلی اقدام برای مبارزه فاگیر با پدیده اعتیاد است.
وی در ادامه به تقویت مرکز درمان، نگهداری و کاهش آسیب معتادان و همچنین برنامههای پیشگیرانه اشاره و بر احداث مرکزی برای نگهداری معتادان پرخطر تاکید کرد.
وزیر کشور ضمن تاکید بر تلاش بیشتر برای ارتقا کیفی مداخلات درمانی برای معتادان موادمخدر افزود: با تشکیل تیمهای نظارت تخصصی، بر حوزههای درمانی نظارت بیشتر و دقیقتری اعمال خواهیم کرد.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به حضور جدی و فعال فرمانداران در جلسات شوراهای فرعی شهرستانها تاکید کرد و افزود: فرمانداران با برگزاری جلسات شورا بین دستگاههای اجرایی عضو و مرتبط هماهنگیهای لازم را ایجاد و با بهرهگیری از ظرفیتها، امکانات و تواناییهای موجود شهرستان، سیاستهای ابلاغی جدید ستاد را اجرا خواهند کرد.
نظر شما