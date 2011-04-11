انتقال گباگبو به محل اقامت واتارا/فرانسه نقشی در دستگیری نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از چهار ماه درگیری خونین میان هواداران دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ساحل عاج، سرانجام "لوران گباگبو" عامل این درگیریها دستگیر شد.

بر این اساس، نیروهای "الحسن واتارا" امروز دوشنبه پس از حمله به مخفیگاه گباگبو در ابیجان و تخریب بخشهایی از این سنگر بتنی زیر زمینی موفق به دستگیری وی شدند.

هر چند پیشتر خبرگزاری فرانسه در گزارشی از دستگیری گباگبو توسط نیروهای فرانسوی خبر داده بود، اما "ژان مارک سیمون" سفیر فرانسه در ساحل عاج با تکذیب این خبر اعلام کرد عاملان اصلی دستگیری گباگبو نیروهای واتارا بوده اند.

به گفته سیمون، این نیروها پس از دستگیری گباگبو، وی را به هتل گلف، محل اقامت واتارا در ساحل عاج منتقل کرده اند. یک سخنگوی واتارا همچنین از انتقال همسر گباگبو به این هتل خبر داده اند.

در همین حال یک مقام فرانسوی در پاریس دست نداشتن فرانسویها در دستگیری گباگبو را تایید کرد. گفتنی است بالگردهای فرانسوی در حمله امروز خود به مخفیگاه رئیس جمهوری پیشین ساحل عاج بخشهایی از آن را تخریب کردند.