خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: کتاب "بررسی تطبیقی آیات مهدویت و شخصیت‌شناسی امام مهدی (عج) در دیدگاه فریقین" سومین کتاب از سلسله پژوهشهای تفسیر تطبیقی است. به گفته مؤلف تفسیر قرآن به دو نوع کلی تفسیر تطبیقی و موضوعی تقسیم می‌شود. آنچه تا کنون مورد اهتمام مفسران فریقین بوده، همین دو نوع تفسیر است که هر کدام نیز تقسیم‌بندیهای خاص خود را دارند.

نوع دیگر از تفسیر که تا کنون در حوزه تفسیر قرآن به صورت مستقل به دست فراموشی سپرده شده تفسیر تطبیقی است که به بررسی مقایسه‌ای دیدگاههای شیعه و اهل سنت درباره تفسیر قرآن اختصاص دارد. ضرورت این نوع تفسیر در درک و ارزیابی درست از مبانی و مفاهیم آیات از دیدگاههای فریقین نهفته است که در دو حوزه مبانی تفسیر و مفاهیم آیات قرآن از دیدگاه فریقین مورد بحث قرار می‌گیرد.

در کتابهای پیشین در حوزه مبانی تفسیر، اصول و پیش‌فرضهای فریقین درباره تفسیر قرآن در دو بخش مبانی مشترک و مبانی مختص مورد بررسی قرار گرفته و در حوزه مفاهیم تفسیری، موضوعاتی از قرآن گزینش شده و درباره آنها بحث شده است.

این کتاب سومین کتاب از این مجموعه است که به بررسی تطبیقی تفسیر آیات مهدویت اختصاص یافته و در پنج فصل تدوین شده است. فصل اول کلیات و در بردارنده مباحث "درنگی در نظریه منجی موعود در ادیان و ملل"، "سیری کوتاه در پیشینه مهدویت‌پژوهی" و "طبقه‌بندی آیات مهدویت و تنقیح موضوع" است.

فصل دوم به بررسی تطبیقی آیات "اظهار دین حق" (توبه، 32 و 33) و فصل سوم به بررسی تطبیقی تفسیر آیه "وعد" (نور، 55) اختصاص دارد. هر کدام از این دو فصل طی سه گفتار به بررسی دیدگاههای شیعه، دیدگاههای اهل سنت و بررسی و ارزیابی دیدگاههای فریقین پرداخته است.

فصل چهارم طی دو گفتار به "تبیین دین حق" و "ویژگیهای عصر سیطره دین" اختصاص یافته تا بتواند تا حدودی اختلافات را درباره معنای دین حق فرونشاند و تمام ویژگیهای عصر ظهور را بر مدار "توحیدباوری و زیست موحدانه" نمایان سازد.

در نهایت پنجمین و آخرین فصل گامی در شخصیت‌شناسی امام مهدی (عج) برداشته که در آن مبنای نقاط مشترک فریقین در آیات مذکور با بررسی رسالت امام مهدی در احیای دین و تحلیل اوصاف ایشان در آموزه‌های فریقین تا حدودی به شناخت امام نائل شده است.