به گزارش خبرنگار مهر، مراقبت بیماران بستری در بخشهای ویژه پزشکی از جمله بحثهای جوامع پزشکی برای رویارویی با این مسئله است به طوریکه کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا نیز همچنان برای مراقبت بهتر از بیمارانی که در این بخشها بستری هستند، با موانع و مشکلاتی مواجه اند که این وضعیت در کشورهایی که نتوانسته اند خود را با امکانات و تجهیزات پزشکی به روز کنند، به مراتب سخت تر و دشوارتر است. ایران هم از دایره این مشکلات و محدودیتها مستثنی نیست و مراکز درمانی کشور ما در بخشهای مراقبتهای ویژه پزشکی وضعیت چندان مطلوبی ندارند. این در حالی است که وضعیت این بخشها در حال حاضر به هیچ وجه قابل مقایسه با چند سال قبل نیست. اما همچنان با دشواریهایی برای مراقبت از بیماران ICU مواجه ایم که رفع این مشکلات نیازمند به روز شدن با امکانات و تجهیزات جدید است.

دکتر محمدمهدی قیامت، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران با اشاره به کمبود دو تا پنج هزار تخت ICU در مراکز درمانی کشور، معتقد است که حدود پنج هزار تخت ICU فعال و غیرفعال در کشور داریم که البته 80 درصد آنها با استانداردهای جهانی فاصله دارند.

قیامت، یکی از مشکلات بخشهای ICU را تنفس و عفونت بیمار عنوان می کند و می افزاید: بیمارانی که در این بخشها بستری می شوند می بایست لحظه به لحظه توسط پرستار ویژه و پزشک مراقبت شوند. زیرا بیماران ICU نمی توانند تنفس خود را کنترل کنند و در نتیجه نیازمند مراقبتهای خاص هستند.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران در حالی تعداد تختهای ICU در مراکز درمانی کشور را حدود 5 هزار تخت اعلام می کند که آمارهای مسئولان ارشد وزارت بهداشت بسیار متفاوت با این آمار است. به طوریکه وزیر بهداشت تعداد تختهای ICU را 8 هزار و 700 تخت اعلام کرده است.

البته دکتر دستجردی، پیش از آن و در اواسط سال گذشته آماری در رابطه با تعداد تختهای ویژه داده بود که با آمار 8 هزار و 700 تخت ویژه که پیش از این اعلام شده بود، متفاوت بود. وزیر بهداشت قبل از آن اعلام کرده بود که طی 5 سال گذشته هزار و 500 تخت ویژه به سه هزار و 500 تخت قبلی بیمارستانها اضافه شده که 400 تخت آن از ابتدای سال 89 تا شهریور همان سال بود.

از این اختلاف آماری می تواند چنین برداشت کرد که وزارت بهداشت در 6 ماهه دوم سال 89 حدود سه هزار و 700 تخت ویژه به تعداد تختهای قبلی افزوده است که غیر ممکن می نماید.

به گفته رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران، آماده سازی هر تخت ICU حداقل 250 میلیون تومان هزینه دارد تا بتوان استانداردهای اولیه را برای مراقبت از بیماران بستری در این بخشها فراهم کرد. قطعا وزارت بهداشت هرگز چنین بودجه ای را ندارد که بخواهد آن را صرف خرید و تجهیز تختهای ICU کند.

از سوی دیگر، وقتی به آمار تعداد تختهای موجود در بخشهای ICU مراکز درمانی کشور نگاه می کنیم و آن را با تعداد بیماران نیازمند بستری یعنی 20 تا 30 درصد دو میلیون نفر از کسانی که سالانه دچار حوادث ترافیکی و غیرترافیکی می شوند، مقایسه می کنیم، می بینیم که حدودا یک تخت ICU به ازای هر 80 بیمار نیازمند مراقبتهای ویژه پزشکی وجود دارد.