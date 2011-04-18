"مادرم بلوط" در مونیخ به نمایش درمی آید

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، فستیوال مستند مونیخ که به زودی بیست و ششمین دوره خود را آغاز می‌کند، با نمایش این مستند به عنوان تنها نماینده سینمای ایران، کار خود را در تاریخ چهارم ماه می مصادف با 13 اردیبهشت ماه سال جاری آغاز خواهد کرد و مدت هشت روز به طول می انجامد.

مستند "مادرم بلوط" که به محیط زیست می پردازد، در بخش رسمی و رقابتی این فستیوال به نام Horizon یا افق های تازه حضور دارد. این فیلم مستند که اولین حضور بین المللی خود را تجربه می‌کند، درباره کارگرانی است که در زاگرس مرکزی به صورت غیر مجاز درختان بلوط را در دل کوه های صعب العبور قطع و تبدیل به زغال می‌کنند.



این در حالیست که در همان حوالی سد کارون3، پنج هزار هکتار ازجنگل های سرسبز بلوط شمال خوزستان به خصوص شهرستان ایذه را در خود مدفون ساخته است.



مادرم بلوط مستند نیمه بلندی است که چون دیـگر آثار، کارگردانش ساختاری تجربی دارد و بخش شیوه‌های نوین مستندسازی در فستیوال مونیخ مختص فیلم‌های با چنین ساختاری است.



"محمود رحمانی" کارگردان فیلم های مستند "نفت سفید" و "مدار صفر درجه" سال گذشته نیز با مستند تجربی "ملف گند" با زمان 52 دقیقه که لقب بلند‌ترین پلان تاریخ سینمای ایران را با خود به همراه دارد و در جشنواره‌های متعدد در جهان به نمایش درآمده بود، در همین جشنواره حضور داشته و کاندیدای دریافت بهترین فیلم از جشنواره مونیخ بوده است.



در جشنواره امسال، "دانیل اسپانسل" دبیر فستیوال به طور جداگانه از تدوینگر فیلم مستند "مادرم بلوط" (فرید دغاغله) برای حضور در جشنواره مونیخ دعوت رسمی به عمل آورده است. در جشنواره مونیخ علاوه بر نقد و بررسی، در کنار نمایش آثار، بازار فیلم مستند با حضور خریداران و پخش‌کنندگان سینمای مستند برگزار خواهد شد.



در این رویداد فرهنگی که یکی از مهمترین جشنواره‌های معتبر مستند جهان محسوب می‌شود، فیلمسازان شاخص عرصه مستند سراسر جهان با هم به رقابت می‌پردازند.