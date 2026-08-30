به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان فردا به منظور شرکت در اجلاس سران شانگهای عازم بیشکک پایتخت قرقیزستان خواهد شد.

پزشکیان در این سفر علاوه بر سخنرانی در اجلاس، دیدارهای دوجانبه‌ای نیز با سران و مقامات ارشد کشورهای عضو و شریک این سازمان خواهد داشت.

پزشکیان همچنین در مراسم رسمی افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر حضور خواهد یافت.

بیست و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای قرار است نهم و دهم شهریور امسال در شهر بیشکک قرقیزستان – رئیس دوره‌ای این سازمان در سال ۲۰۲۶- برگزار شود.

شعار این اجلاس، ۲۵ سال سازمان همکاری شانگهای: با هم برای صلح، توسعه و رفاه پایدار» است.