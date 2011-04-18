واگذاری 6 نیروگاه به ارزش 29500 میلیارد ریال

سید حسین عبدالخالق‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از اواسط سال قبل تا به حال، 6 نیروگاه مشهد، خوی، گیلان، قم، شهید منتظری و بادی بینالود با ظرفیت 4300 مگاوات و با قیمت 29500 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده است که بر این اساس، برنده آخرین مورد واگذاری یعنی نیروگاه شهید منتظری با قیمت 10230 میلیارد ریال روز 21 فروردین مشخص شد.

مجری طرح خصوصی‌سازی صنعت برق افزود: اگر ارزش نیروگاههای دماوند، آبادان، خلیج‌فارس، بیستون، منتظرقائم، خلیج‌فارس و تبریز را که تمام و یا بخشی از آنها بابت رد دیون اختصاص یافته در نظر بگیریم، ارزش واگذاریها بالغ بر 80 هزار میلیارد ریال می شود.

وی تصریح کرد: برنامه وزارت نیرو در سال جهاد اقتصادی واگذاری 20 نیروگاه و 20 شرکت توزیع برق است.

عبدالخالق‌زاده گفت: مصوبه هیات وزیران در رابطه با ثبت قیمت سوخت یارانه‌ای برای سال 88 نیروگاههای کشور و انتقال زیان انباشته شرکتهای توزیع از صورتهای مالی، راهگشای رفع مشکلات واگذاری نیروگاهها است.

به گفته وی، از 35 نیروگاه برق در حال واگذاری که ظرفیت آنها حدود 28 هزار مگاوات بوده و بیش از 60 درصد ظرفیت نیروگاههای حرارتی در مالکیت وزارت نیرو را شامل می شود، از سوی دیگر تا به حال 14 نیروگاه با ظرفیت 9400 مگاوات از طریق مزایده و فرابورس واگذار شده و بابت رددیون اختصاص داده شده است.

مجری طرح خصوصی‌سازی صنعت برق افزود: تا به حال 6 شرکت مدیریت تولید برق که مسئولیت بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری نیروگاهها را به عهده دارند نیز به بخش خصوصی واگذار شده است.

عبدالخالق زاده سهم بخش خصوصی در تولید برق کشور را 33 درصد اعلام کرد و گفت: در حال حاضر 17 نیروگاه با ظرفیت 9500 مگاوات یا توسط بخش خصوصی احداث شده و یا به بخش خصوصی واگذار شده است و اگر نیروگاههایی که بابت رد دیون به دستگاههای مختلف از جمله سازمان تامین اجتماعی، بانکها، سازمان همیاری شهرداریها، ساتا و سایر ارگانها داده شده در نظر بگیریم سهم تولید برق توسط تولیدکنندگان خارج از حوزه وزارت نیرو و بخش خصوصی، بیش از 40 درصد است.

وی اظهار داشت: پس از ارایه صورتهای مالی سال 89 و ثبت اصلاحات لازم، 11 شرکت توزیع نیروی برق سمنان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، شمال کرمان، یزد، گلستان، خراسان شمالی، زنجان، همدان، شهرستان اصفهان و شهرستان مشهد که ارزیابی اموال و دارایی هایشان توسط سازمان خصوصی سازی در سال گذشته انجام شده، از مردادماه سال جاری واگذاری آنها آغاز شود.

عبدالخالق زاده از تهیه مقدمات لازم برای ارزیابی 9 شرکت توزیع جدید خبرداد و اعلام کرد: اسامی این شرکتها در چند روز آینده جهت تشکیل گروههای ارزیابی به سازمان خصوصی سازی اعلام خواهد شد.

وی اظهار داشت: در سال جاری خصوصی سازی در صنعت برق و واگذاری شرکتها و فعالیتها به ویژه در بخش توزیع برق نسبت به سال 89 با شتاب بسیاری بیشتری انجام می شود.