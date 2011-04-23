به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از برتری 6 بر 2 تیمش مقابل صنعت نفت آبادان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: ما بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم. تلاش بازیکنان بسیار خوب بود و با وجود فشاری که از بازیهای داخلی و خارجی روی تیم ما وجود داشت و اینکه در روزهای گذشته فقط ریکاوری کرده بودیم بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم و نتیجه مطلوبی بدست آوردیم.

وی افزود: گل زودهنگامی که دریافت کردیم می توانست شیرازه تیم ما را از هم بپاشاند اما بازیکنان با حمایت تماشاگران خیلی زود به جریان بازی بازگشتند. خوشبختانه توانستیم شش گل بزنیم و شش گل هم نزدیدم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال به بازیکنان این تیم به خاطر ارایه بازی زیبا و تماشاگر پسند تبریک گفت و افزود: انشاءالله استقلال همیشه بتواند این طور بازی کند. اصلا استقلال تیمی است که باید زیبا و تماشاگر پسند بازی کند.

مظلومی با اشاره به صعود تیمش به رده دوم جدول رده بندی پس از بردپرگل مقابل صنعت نفت آبادان گفت: ما امروز با این پیروزی به رده دوم رسیدیم و سعی می کنیم تا پایان لیگ برتر این جایگاه را حفظ کنیم و حتی به صدر جدول نیز صعود کنیم. آنچه مسلم است ما باید متوجه نتایج تیم سپاهان هم باشیم و رسیدن به قهرمانی دست ما نیست.

وی گفت: با این شرایط ناامید نیستیم با اینکه سپاهان سه امتیاز از تیم ما پیش است اما هنوز هم به قهرمانی امیدواریم با علم به اینکه 9 امتیاز دیگر پیش رو داریم و 12 امتیاز پیش روی سپاهان است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با تاکید بر اینکه همیشه بدنبال آن بوده است که بازیهای این تیم نظر مثبت هواداران را جلب کند افزود: گاهی اوقات کارهای تاکتیکی تیم به بن بست می خورد و یا بازیکنان که از آنها انتظار می رود بار تیم را به دوش بکشند انتظارات را برآورده نمی‌کنند به همین خاطر همیشه تیم نمی تواند خوب و تماشاگرپسند بازی کند.

وی در ادامه مدعی شد تیم استقلال در دیدارهای گذشته حتی بازی مقابل پاختاکتور که منجر به شکست آبی پوشان شد نیز همینطور خوب و زیبا بازی کرده و افزود: در بازی مقابل پاختاکور فقط در 20 دقیقه پایانی نیمه دوم نتوانستیم خوب بازی کنیم وگرنه تیم ما در سایر دقایق مسابقه عملکرد خوبی داشت.

وی با یادآوری اینکه بیژن کوشکی به خاطر مشکلات انضباطی از ترکیب تیم استقلال کنار گذاشته شده بود گفت: مشکل کوشکی برطرف شده و این بازیکن در چند بازی گذشته تیم ما را همراهی کرده است.

خبرنگاری از پرویز مظلومی پرسید چرا با وجود اینکه محمد محمدی در 5 دیدار گذشته استقلال 8 گل دریافت کرده است باز هم از وجود این دروازه بان در بازی مقابل صنعت نفت آبادان استفاده کردید؟ مظلومی در پاسخ به این خبرنگار گفت: صلاح کادر فنی بر این بود که امروز از محمد محمدی استفاده کنیم. طالب لو هم بدون مشکل با تیم تمرین می کند و اگر لازم شد در دیدارهای آینده او را به میدان می فرستیم.

وی با اعلام این خبر که کمیته انضباطی باشگاه استقلال به مورد انضباطی فیلیپ آلوز دسوزا رسیدگی خواهد کرد، گفت: بازیکنانی که بیرون از ترکیب اصلی تیم قرار می گیرند باید صبر و تحمل نیمکت نشینی را داشته باشند من به عنوان سرمربی تیم فقط می توانم 11 بازیکن را به میدان بفرستم و 3 بازیکن را هم تعویض کنم من نمی توانم در یک بازی از وجود تمام بازیکنان استفاده کنم با این حال طی فصل جاری همه بازیکنان تیمم را به دفعات در ترکیب تیم قرار دادم و همه آنها را آزمایش کرده ام.

وی در این رابطه افزود: پاداش خوب بازی کردن در تیم ما بازی کردن در دیدارهای بعدی است و سزای بد بازی کردن نیمکت نشینی است.

وی در واکنش به خبرنگاری که انتقاد علی فتح الله زاده از دروازه بان و مدافعان استقلال را به سرمربی این تیم یادآور شد گفت: آقای فتح الله زاده نظرش را گفته است ما باید از همین نفراتی که داریم استفاده کنیم. گاهی اوقات حریف روی دروازه ما فشار می آورد و مدافعان و دروازه بان ما شکننده ظاهر می شود نباید این اشتباهات را بزرگ کنیم . ما در غیاب منتظری که غایب بود خط دفاعی خود را تشکیل داده ایم و دو گل خوردیم که به عقیده من نباید این گل ها را دریافت می کردیم.

