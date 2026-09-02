ناراحتم که ۳ امتیاز مقابل سپاهان را نگرفتیم؛ مسیر صنعت نفت درست است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پس از دیدار تیمش برابر سپاهان اصفهان که در سالن کنفرانس ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد، اظهار کرد: خیلی ناراحتم که نتوانستیم سه امتیاز را بگیریم. از هواداران که در تمام دقایق تیم را تشویق کردند تشکر میکنم. کادر فنی و بازیکنان با تمام توان کار کردند و ۹۰ دقیقه ریتم بازی در اختیار ما بود.
وی افزود: میتوانستیم با اختلاف برنده شویم و از بازیکنانم تشکر میکنم که با جان و دل بازی میکنند. با وجود اینکه فرصت کافی برای ریکاوری نداشتیم، بازیکنان عملکرد بسیار خوبی داشتند.
سرمربی صنعت نفت آبادان با اشاره به شرایط تیمش گفت: تلاش میکنم صنعت نفت تیمی باشد که با شدت و قدرت بازی کند و مطمئن باشید این تیم با شایستگی در لیگ باقی خواهد ماند. سپاهان تیم بزرگی است و برای قهرمانی بسته شده، اما اینکه اجازه ندادیم چنین تیمی موقعیت زیادی ایجاد کند، کار کمی نیست.
نوری ادامه داد: مسیر ما درست است، اما زمان کافی نداشتهایم. واقعاً زمان تمرین نداریم و بیشتر مشغول ریکاوری هستیم. از سازمان لیگ خواهش میکنم بازیهای ما یک روز عقب بیفتد تا فرصت بیشتری برای تمرین داشته باشیم.
وی با اشاره به فشردگی مسابقات گفت: تیمهای بزرگی مانند فولاد، پرسپولیس و استقلال از شرایط فشرده مسابقات انتقاد میکنند، چه برسد به ما. چهار بازیکن ما مصدوم شدهاند و شرایط نرمالی نداریم. مجموعه بازیکنان تیم ملی از بازیکنان لیگ تشکیل شده و نباید اجازه دهیم آسیبدیدگی بازیکنان افزایش پیدا کند، چون در نهایت تیم ملی نیز ضعیف میشود.
سرمربی صنعت نفت آبادان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه هدف این تیم صرفاً ماندن در لیگ است یا کسب نتایج مناسب، اظهار کرد: باید واقعگرا باشید و نسبت به ورودی و خروجی تیم نگاه کنید. صنعت نفت دو سال در لیگ یک بوده است. تیمهایی که از لیگ یک به لیگ برتر میآیند، هدف مشخصی دارند؛ سال اول بقا، سال بعد قرار گرفتن در جمع تیمهای تکرقمی و پس از آن کسب سهمیه.
نوری تصریح کرد: سال آینده مسئولان باید تیم را تقویت کنند. ما از نظر بودجهای قابل مقایسه با سپاهان نیستیم و نیاز به حمایت همه مسئولان آبادان داریم.
وی درباره اریک باگناما، بازیکن خارجی صنعت نفت نیز گفت: باگناما بازیکن باکیفیتی است و فوتبالش مخصوص آبادان است.
نوری با اشاره به تلاش کادر فنی برای آمادهسازی تیم گفت: روزانه ساعتها درباره مسائل فنی بحث و تیم حریف را آنالیز میکنیم و بیشتر کلاسهای تئوری برگزار میکنیم تا عملی، چون فرصت تمرین نداریم.
وی افزود: از هواداران میخواهم با صبر و حوصله تیم را دنبال کنند. بعد از فیفادی قطعاً تیم ما بهتر خواهد شد و در نیمفصل نیز به عنوان یکی از تیمهای خوب وارد بازار نقلوانتقالات میشویم.
سرمربی صنعت نفت آبادان گفت: مطمئن باشید نفت را به روزهای خوبش میرسانیم. بازی شهر بابک را بدون گل و با یک امتیاز شیرین پشت سر گذاشتیم و تلاش میکنیم در ادامه نتایج بهتری بگیریم. همچنین بازیهای دوستانه زیادی در آینده انجام خواهیم داد.
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