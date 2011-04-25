نصب صندوقهای پستی در کنار منازل اهواز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این اداره کل به منظور جلوگیری از سودجویی افراد در مراجعه به درب منازل و اخذ وجه برای نصب صندوق های پستی درب منازل و اعمال استانداردهای لازم برای این صندوق ها، بر تهیه و نصب صندوق ها نظارت می کند.

اداره کل پست خوزستان پس از بررسیهای لازم با بخش خصوصی و نصب صندوق های درب منازل، تفاهم نامه‌ای منعقد کرد که بر اساس آن بر رعایت استانداردهای پستی و نصب صندوق های پستی توسط این شرکت نظارت داشته باشد.



نصب این صندوقها برای ساماندهی دریافت مرسولات پستی و قبوض بوده و نصب آن اختیاری است. هزینه ساخت و نصب هر صندوق 11هزار تومان است و پس از نصب، در ازای دریافت رسید مهر شده باید پرداخت شود.



پیش از این اداره کل پست خوزستان در اطلاعیه ای اعلام کرده بود افرادی که برای نصب صندوق های پستی درب منازل در شهرستان اهواز به درب منازل مراجعه می کنند از سوی این اداره کل مورد تایید نبوده و هیچگونه تفاهمنامه و قراردادی با اداره کل پست خوزستان در این خصوص منعقد نشده است.