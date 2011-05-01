ادامه فعالیت سازمان تربیت بدنی و جوانان غیرقانونی است

عزیز اکبریان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به گذشت سه ماه از تصویب مجلس شورای اسلامی و عدم توجه دولت به این مهم ادامه فعالیت این دو سازمان برخلاف قانون است.

وی افزود: 12 دیماه 89 مجلس شورای اسلامی به ادغام دو سازمان تربیت بدنی وجوانان رای مثبت داد در این راستا سه ماه از زمان مصوبه گذشته اما رئیس جمهور در زمان مقرر نسبت به معرفی وزیر و اعلام رسمی وزارتخانه اقدام نکرده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر متاسفانه هر دو سازمان فعالیت می کنند خاطرنشان کرد: با توجه به عدم تحقق این مهم تداوم فعالیت این دو سازمان برخلاف قانون است که باید بیش از پیش مورد توجه دولت قرار گیرد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در مهلت مقرر هیچ اقدامی از سوی دولت صورت نگرفته است تمامی احکام و هزینه های صورت گرفته نیز برخلاف قانون بوده است.

سرپرستی وزارت راه به اتمام رسید

اکبریان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امروز یکشنبه نیز سرپرستی وزارت راه به اتمام رسیده است، یادآور شد: با توجه به پایان مهلت سرپرستی وزارت راه باید هرچه سریعتر نسبت به معرفی وزیر اقدام شود.

وی افزود: حساسیتهای این وزارتخانه ها در سیاستگذاری و پیگیری امور مردم ازجایگاه و نقش بسیار مهمی برخورداراست بنابراین شایسته است هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف این وزارتخانه اقدامات لازم صورت گیرد.

به گفته اکبریان عدم موافقت مجلس شورای اسلامی با ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه تکلیف دولت را در رابطه با تصمیم گیری در این زمینه مشخص می کند که لازم است با توجه به فعالیتهای تخصصی حوزه راه و ترابری تکلیف این وزراتخانه نیزهرچه سریعتر مشخص شود.