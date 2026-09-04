به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر طحان، رئیس سازمان بسیج سازندگی استان فارس، در پیامی به مناسبت ۱۳ شهریور، روز ملی حرکت‌های جهادی و امداد مردمی، این روز را یادآور یکی از جلوه‌های ماندگار همدلی، ایثار و حضور مردم در کنار یکدیگر برای یاری‌رسانی به همنوعان دانست.

وی در این پیام با اشاره به پیوند عمیق مردم، خدمت و مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: این مناسبت با یاد و خاطره زلزله فردوس و حماسه حضور مردم در کنار آسیب‌دیدگان، معنایی ویژه می‌یابد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی فارس ادامه داد: در روزهای دشوار پس از زلزله فردوس، رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (ره)، با حضور در میان مردم زلزله‌زده و مشارکت در روند امدادرسانی و کمک به آسیب‌دیدگان، جلوه‌ای ماندگار از مسئولیت‌پذیری، همدلی با مردم و حضور در میدان خدمت را به نمایش گذاشتند.

طحان بیان کرد: این حضور در کنار تلاش گسترده مردم نشان داد که در هنگامه بحران، سرمایه اصلی کشور، همبستگی، ایمان و ظرفیت عظیم مردمی است.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ جهادی برخاسته از همین روحیه است، افزود: فرهنگ جهادی، خدمت به مردم را فرصتی برای مسئولیت‌پذیری و مجاهدت می‌داند و در عرصه‌های مختلف از محرومیت‌زدایی و آبادانی گرفته تا اشتغال، توانمندسازی، سلامت، آموزش، خدمات اجتماعی و امدادرسانی در حوادث، حضوری مؤثر و بی‌منت دارد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی فارس حرکت‌های جهادی را تبلور «مردم برای مردم» و تجلی اعتماد به ظرفیت‌های مردمی برای حل مسائل کشور دانست و گفت: این ظرفیت هرگاه با سازماندهی، برنامه‌ریزی و حمایت مناسب همراه شود، می‌تواند منشأ تحولات ماندگار و زمینه‌ساز پیشرفت و عدالت در جامعه باشد.

طحان در پایان، این روز را به همه جهادگران، امدادگران، داوطلبان، گروه‌های مردمی و خدمتگزاران بی‌منت مردم تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد: با تداوم راه جهادگران و تقویت شبکه‌های مردمی، شاهد گسترش فرهنگ خدمت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و شکل‌گیری حرکت‌های جهادی مسئله‌محور، مردم‌پایه و اثرگذار در سراسر ایران اسلامی باشیم.