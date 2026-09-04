به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده‌گرجی عصر جمعه در پنجاه‌وسومین نشست ادواری مشترک شورای معاونین استان و دبیران شهرستان‌های کانون‌های خدمت رضوی مازندران که در دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر برگزار شد، اظهار کرد: این نشست با هدف هم‌اندیشی، بررسی عملکرد، تبادل تجربیات، بیان مسائل شهرستان‌ها و تبیین برنامه‌های پیش‌رو برگزار شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف این نشست، طرح مسائل و دغدغه‌های شهرستانی و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای رفع موانع و مشکلات مطرح‌شده از سوی دبیران شهرستان‌هاست و این جلسات فرصت مناسبی برای شناسایی ظرفیت‌های موجود، بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای سطح خدمت‌رسانی رضوی در شهرستان‌های استان فراهم می‌کند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران تصریح کرد: تلاش داریم با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تقویت تعامل میان کانون‌های شهرستان‌ها، جریان خدمت به مردم را با محوریت فرهنگ رضوی هدفمندتر، منسجم‌تر و اثربخش‌تر دنبال کنیم.

عزیززاده‌گرجی آموزش و توانمندسازی خادمیاران را از دیگر برنامه‌های مهم کانون‌های خدمت رضوی استان دانست و گفت: آموزش و بازآموزی خادمیاران به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و با توجه به ابلاغ‌های جدید مرکز خادمیاری مشهد، آموزش نحوه ثبت گزارش فعالیت کانون‌ها، به‌ویژه گزارش‌های تجمیعی کانون‌های محله‌ای، به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه مازندران در حوزه آموزش، توانمندسازی و فعالیت در سامانه خادمیاری رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است و استمرار این آموزش‌ها می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، افزایش بهره‌وری و ساماندهی فعالیت کانون‌ها مؤثر باشد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران همچنین از رونمایی کتاب «آوای هستی» در حاشیه این نشست خبر داد و اظهار کرد: این اثر توسط کانون کتاب و کتابخوانی خدمت رضوی شهرستان نوشهر تهیه و تدوین شده و با محوریت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و معرفی فعالیت‌های این کانون به رشته تحریر درآمده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار آموزش و توانمندسازی خادمیاران، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و افزایش تعامل میان کانون‌های شهرستانی گفت: پیگیری مسائل و دغدغه‌های شهرستان‌ها و ایجاد هم‌افزایی میان کانون‌ها، زمینه ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی رضوی را فراهم می‌کند و امیدواریم با تداوم این حرکت جهادی، فرهنگ رضوی در جای‌جای مازندران بیش از گذشته جاری شود.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام سید فضل‌الله حسینی، امام جمعه نوشهر، با تقدیر از فعالیت‌های خادمیاران رضوی اظهار کرد: خادمیاران رضوی با روحیه جهادی و انگیزه‌ای برخاسته از محبت اهل‌بیت(ع) در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و خدمت‌رسانی به مردم فعالیت می‌کنند.

وی افزود: این خدمات با اخلاص و نیت خیر انجام می‌شود و امیدواریم برکات آن در زندگی خادمیاران و خانواده‌های آنان و همچنین در شهرستان‌هایی که در آنها خدمت می‌کنند، جاری و ماندگار باشد.