به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نبوی عصر امروز در جلسه هفتگی انصار حزب الله که در دفتر مرکزی این تشکل برگزار شد در خصوص شکل گیری جریان انحرافی اصولگرایان گفت: جریان انحرافی که امروز در جامعه مطبوعاتی و حزبی کشور معروف شده جریانی است که از دل جریان اصولگرایی بیرون آمد و آهسته آهسته شاهد تجدید نظر طلبی هایی در این گروه بودیم.

وی افزود: در ابتدا این جریان طوری خودش را نشان داد که با روحانیت مشکل دارد و بعدها نیز شاهد بی اعتنایی این جریان به مرجعیت و ولایت فقیه بودیم. همچنین در گفتار برخی از آنها آشکار است و بارها نیز اعلام کردند که ما از جریان اصولگرایی عبور کرده ایم که این موضوع به معنی عبور از همه مسائلی است که اصولگرایان به آن پایبند هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه شاهد این هستیم که این جریان غیر از انحراف در عقیده و مشی سیاسی و انقلابی خود ، در برخی گرایشهای اقتصادی نیز منحرف است.

نبوی ادامه داد: چیزی که بسیار باعث تاسف است این است که این گروه انحرافی با مفاسد اقتصادی گره خورده است و سعی می کند با استفاده از بیت المال و شبکه سازی در مراکز مختلف نیروهای خود را بگستراند.

وی همچنین تاکید کرد: این گروه انحرافی با سواستفاده از اعتقادات پاک مردم در زمینه مهدویت بدنبال سواستفاده است و مهمترین سئوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که چرا شخصی مانند احمدی نژاد با سابقه فساد ستیزی جلب این گروه انحرافی شده است.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه امیدواریم با روشن شدن فساد این گروه انحرافی احمدی نژاد این گروه را از خود طرد کند تاکید کرد: همواره از خداوند خواستاریم که این جریان از رئیس جمهور دور شود و وی به مسیر احیای آرمانهای انقلاب ادامه دهد.

همچنین در ادامه این نشست جلسه پرسش و پاسخ با حضور مرتضی نبوی برگزار شد.

نبوی در پاسخ به سئوالی در خصوص وظیفه مردم نسبت به جریان انحرافی و بی تفاوت نبودن در مقابل آنها گفت: به نظرم بحث بی تفاوتی مطرح نیست چرا که بی تفاوتی با اینکه چگونه باید با آنها برخورد شود بسیار مهم است. مهمترین موضوع این است که باید حساب احمدی نژاد و دولت را از این گروه انحرافی جدا کنیم و سعی کنیم آنها از دیدگاه مردم منزوی شوند چرا که این موضوع بسیار ضروری است.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در خصوص آینده جریان انحرافی اصولگرایان اضافه کرد: این جریان پایگاه اجتماعی ندارد و به محض اینکه انحراف آنها برای مردم مشخص شود این گروه با فشار مردم طرد خواهد شد.

وی در ادامه این نشست در پاسخ به سئوالی در خصوص ائتلاف اصلاح طلبان با این جریان انحرافی تصریح کرد: آثار ائتلاف این گروه انحرافی با جریان اصلاح طلب آشکار است و شاهد بودیم که در انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، این گروه با اصلاح طلب های افراطی به ائتلاف رسیدند.