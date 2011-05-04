"لازلو" خودش خواست در لیست سفر به آمریکا نباشد

حیدرعلی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: اعزام تیم تیراندازی اهداف ثابت ایران به مسابقات جهانی آمریکا در مرحله صدور روادید است. 7 تیرانداز اعزامی کشورمان به این مسابقات، کارهای اعزام و مصاحبه خود را انجام داده‌اند و امیدواریم بتوانیم ظرف 10 روز آینده روادید تیم را دریافت کرده و در نهایت تیم 23 اردیبهشت ماه راهی این کشور شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا "لازلو" به عنوان سرمربی تیم تفنگ این تیم را در مسابقات جهانی همراهی نمی‌کند، گفت: خود "لازلو" صلاح دانست که در سفر به آمریکا نباشد. به پیشنهاد وی، هاشمی مربی تیم تفنگ جایگزین شده و بعید می‌دانیم در این خصوص دچار مشکلی شویم. هاشمی دوسال به عنوان دستیار درکنار این مربی خارجی بوده و از عهده هدایت تیم برمی‌آید.

مدیر تیم‌های ملی تیراندازی در خصوص شانس کسب سومین سهمیه المپیک در این رشته افزود: نباید حذف نام "لازلو" از لیست اعزام به آمریکا را به منزله کم بودن شانس تیراندازان در کسب سهمیه المپیک قلمداد کنید. ما هنوز هم برای کسب سهمیه المپیک امیدوار هستیم.

وی ادامه داد: پیش از این جام بزرگ و احمدی موفق به کسب سهمیه شده‌اند و دیگر نمی‌توانند برای ما سهمیه بگیرند. مطمئنا اگر شانسی نداشتیم این فرصت را به دیگر تیراندازان نداده و تیم را به مسابقات نمی فرستادیم.

نعمتی تصریح کرد: تیراندازان اهداف ثابت برای کسب سهمیه المپیک به غیر از مسابقات آمریکا، رقابت‌های جهانی آلمان(اواخر خردادماه) و مسابقات قهرمانی تیراندازی آسیا در قطر(دی‌ماه) را در پیش رو دارند.

رقابت‌های جام جهانی تیراندازی آمریکا 24 اردیبهشت ماه تا دوم خردادماه در ایالت "جورجیا" برگزار می شود.