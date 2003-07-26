  1. بین الملل
  2. سایر
۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۰۳

پنجاه سال از استقلال كوبا گذشت

پنجاه سال از استقلال كوبا گذشت

كوبا پنجاهمين سال استقلال خود را جشن مي گيرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، شهر سانتيگودوكوبا   يكي از شهرهاي جنوب شرقي كوبا ميزبان برگزاري اين مراسم ملي است  و قرار است فيدل كاسترو رهبر كوبا نيز به همين مناسبت  سخنراني كند .
كاسترودر 26 جولاي سال 1953 در سانتياگودو كوبا براي آزادي اين كشور، همراه با عده اي از دوستانش فعاليتهائي انجام داد تا اينكه  اول ژانويه 1959  اين فعاليتها نتيجه داد.از آن زمان به بعد مردم كوبا همه ساله در 26 جولاي  جشن اسقلال اين كشور را برگزار مي كنند .
كوبا از سال 1898  تحت الحمايه آمريكا در آمد . نتيجه اين نوع حكومت، فقر و فساد براي مردم اين كشور بود تا اينكه با تلاش ومبارزه آزاديخواهاني مانند فيدل كاسترو اين كشور به استقلال دست يافت .

کد مطلب 13040

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها