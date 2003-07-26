پنجاه سال از استقلال كوبا گذشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، شهر سانتيگودوكوبا يكي از شهرهاي جنوب شرقي كوبا ميزبان برگزاري اين مراسم ملي است و قرار است فيدل كاسترو رهبر كوبا نيز به همين مناسبت سخنراني كند .

كاسترودر 26 جولاي سال 1953 در سانتياگودو كوبا براي آزادي اين كشور، همراه با عده اي از دوستانش فعاليتهائي انجام داد تا اينكه اول ژانويه 1959 اين فعاليتها نتيجه داد.از آن زمان به بعد مردم كوبا همه ساله در 26 جولاي جشن اسقلال اين كشور را برگزار مي كنند .

كوبا از سال 1898 تحت الحمايه آمريكا در آمد . نتيجه اين نوع حكومت، فقر و فساد براي مردم اين كشور بود تا اينكه با تلاش ومبارزه آزاديخواهاني مانند فيدل كاسترو اين كشور به استقلال دست يافت .

