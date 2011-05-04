به گزارش خبرگزاری مهر، در پی این فاجعه بسیاری از کشورها سطح هشیاری خود را در برابر وقوع فاجعه ای مشابه افزایش داده و برای جلوگیری از شکل گیری چنین بحرانی، بسیاری از برنامه های مرتبط با نیروگاهها و مراکز تامین انرژی خود را تغییر داده اند.

تحول در شبکه انرژی رسانی آلمان

برلین درباره ارتقا بخشیدن شبکه محدود و تقسیم بندی شده انرژی کشور آلمان بسیار جدی شده است، شبکه ای که برای اهداف بلند پروازانه آلمان درباره انرژی تجدید شدنی مسئولیت سنگینی به شمار می رود. تصمیم "آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان درباره از کار انداختن قدیمی ترین رآکتورهای اتمی آلمان و کاهش موقت طول عمر بقیه رآکتورها یکی از اقداماتی بود که در زمینه تحول شبکه انرژی رسانی در آلمان صورت گرفت.

بر اساس اسناد محرمانه ای که از وزارت اقتصاد و تکنولوژی آلمان منتشر شده، آلمان برای نوسازی شبکه انرژی رسانی خود برنامه هایی در سر دارد که از آن جمله می توان به جایگزین کردن انرژی اتمی به واسطه منابع تجدید پذیر انرژی از قبیل انرژی خورشیدی و انرژی باد اشاره کرد.

آژانس انرژی آلمان در سال 2005 میزان خطوط انرژی ولتاژ بالای مورد نیاز کشور برای جذب انرژی رو به رشد باد را تا سال 2015 در حدود 850 کیلومتر اعلام کرد. از آن زمان به بعد تنها 90 کیلومتر از این خطوط ساخته شدند در حالی که همچنان به میزان مورد نیاز این خطوط افزوده می شود، زیرا مطالعه ای دیگر که در سال جاری در این زمینه انجام گرفته نشان می دهد میزان این خطوط انرژی تا سال 2025 باید به سه هزار و 600 کیلومتر برسد.

افزایش ایمنی تاسیسات در چین

بلافاصله پس از وقوع زمین لرزه و در پی آن سونامی ژاپن، پکن برنامه های اتمی خود را بار دیگر اعلام کرد اما بعد آغاز به عقب نشینی کرده و تمامی تاییدیه های نیروگاه های جدید را تعلیق و بازرسی های ایمنی در نیروگاه های اتمی موجود را شدیدتر کرد. چه طرفدار انرژی اتمی باشید و چه نباشید، این یک تحول مثبت به شمار می رود؛ زیرا در حال حاضر تنها آینده اتمی چین و نه آینده امنیت اتمی آن، آینده ای تضمین شده است.

مشکل اینجا است که وفور نیروگاه های اتمی در چین، 27 رآکتور در این کشور در دست ساخت است، روند آموزش و به کارگیری از نیروهای کارآمد و بازرسهای حرفه ای را دچار اختلال کرده است. این شکاف بزرگ میان ساخت و ساز و ایمنی تاسیستات اتمی در چین دو سال گذشته انتقادات واقع گرایانه ای را از جانب رئیس سازمان ایمنی اتمی کشور چین برانگیخت.

"لی گانژی" در نشست آژانس بین المللی انرژی هسته ای در پکن با جسارت اخطار داد توسعه این چنین پر سرعت تاسیسات اتمی می تواند کیفیت رآکتورها و ایمنی آنها را کاهش دهد. البته وی نتوانست در این نشست حرف خود را به کرسی بنشاند و پس از این نشست، ظرفیت نهایی اتمی چین تا سال 2020 به 86 گیگا ولت رسید، یعنی چهار برابر ظرفیت پیشین.

اما امروز به نظر می رسد در چین رویه ای وارونه در حال شکل گرفتن است، رسانه های دولتی چین بارها اعلام کرده اند چین در نظر دارد برنامه های اتمی خود را تحت سیاست جدید "افزایش ایمنی به جای توسعه سریع"، محدودتر کند. این سیاست به گفته مقامات چینی می تواند رشد اتمی چین را تا 10 گیگاولت محدودتر کند. شاید کاسته شدن 10 گیگاولت از حجم انرژی اتمی چین زیاد چشمگیر نباشد اما در برابر برنامه سریع السیری که چین برای انرژی اتمی خود در نظر داشت، رقم مناسبی خواهد بود.

پایبندی جهانی به انرژی تجدید پذیر

چینی ها اکنون درباره دو برابر کردن اهداف خود در زمینه انرژی خورشیدی تا سال 2015 می اندیشند، تا بتوانند در واکنش به فاجعه فوکوشیما حجم این انرژی تجدید پذیر را از پنج گیگاولت به 10 گیگاولت برسانند. به نظر می رسد در نهایت انرژی خورشیدی در حال به دست آوردن اعتبار کافی برای تبدیل شدن به انرژی سریع و قابل اطمینان است و این برای منبع انرژی که پیشتر به عنوان منبعی ناپایدار و غیر مطمئن شناخته می شد، تحولی بزرگ محسوب می شود.

شاید اکنون بتوان گفت که حتی در دل فجایعی مانند فاجعه فوکوشیما نیز خوبی هایی وجود دارد و شاید این خوبی ها در فاجعه فوکوشیما تجدید و مستحکم تر شدن پایبندی جهانی به ارزیابی و نظارت بر ایمنی انرژی اتمی و جلب توجه جهانی نسبت به انرژی های تجدید پذیر و دیگر راه حل های انرژی زای بدون کربن باشد.