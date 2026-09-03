  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

مدیر عامل بانک ملی:

پایداری نظام بانکی نیازمند نگاه جامع به همه اجزای اقتصاد است

پایداری نظام بانکی نیازمند نگاه جامع به همه اجزای اقتصاد است

مدیرعامل بانک ملی در همایش بانکداری اسلامی، اصلاح ساختار و تسهیل مسیر کسب‌وکار را برای تحقق سودآوری پایدار و عبور از چالش‌های فعلی نظام بانکی ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مدیرعامل بانک ملی ایران، در نشست تخصصی بررسی چالش‌ها و مشکلات جاری نظام بانکی کشور در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی، بر ضرورت اصلاح و تسهیل مسیر کسب‌وکار بانک‌ها و تقویت زمینه‌های سودآوری و بازدهی مناسب آنها تأکید کرد.

محسن سیفی در این نشست با اشاره به برخی ناسازگاری‌ها و چالش‌های موجود میان سیاست‌های پولی و مالی و الزامات کسب‌وکار بانکی، یکی از عوامل مؤثر بر ناترازی بانک‌ها را توقعات نامتناسب و کم توجهی به کسب و کار بانکها در سیاستگذاری عنوان کرد و گفت: توقع از بانک‌ها، باید به گونه ای باشد که امکان تخصیص بهینه منابع و دستیابی به بازدهی مناسب را فراهم کند.

وی افزود: در سال‌های گذشته، بخشی از منابع بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی و سیاست‌های حمایتی به حوزه‌هایی اختصاص یافته که اگرچه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور بوده، اما در برخی موارد فشار مضاعفی بر منابع و ساختار مالی بانک‌ها ایجاد کرده است.

مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر اینکه تقویت سلامت و پایداری نظام بانکی نیازمند نگاه جامع به همه اجزای اقتصاد است، اظهار داشت: برای مدیریت مؤثر ناترازی‌ها، ضروری است بانک‌ها در مسیر صحیح و اصلاح‌شده کسب‌وکار خود حرکت کنند و در کنار آن، سیاست‌گذاری و نظارت نیز به گونه‌ای باشد که زمینه فعالیت حرفه‌ای، رقابتی و پایدار بانک‌ها را فراهم کند.

سیفی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تعیین چارچوب‌های مناسب برای نرخ‌های سود و نحوه اجرای تسهیلات تکلیفی است؛ به‌گونه‌ای که ضمن تحقق اهداف سیاست‌گذار، توان مالی بانک‌ها و الزامات پایداری آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به حجم مطالبات بانک‌ها از بخش‌های مختلف اقتصاد، بر اهمیت مدیریت و ساماندهی مطالبات و تعهدات دولت و سایر بخش‌ها تأکید کرد و گفت: بخشی از مطالبات بانک‌ها از دولت شکل گرفته و مدیریت صحیح این مطالبات می‌تواند نقش مهمی در بهبود ترازنامه بانک‌ها و تقویت توان تسهیلات‌دهی آنها داشته باشد.

کد مطلب 6936461
روح اله صابرزاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها