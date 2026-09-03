به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مدیرعامل بانک ملی ایران، در نشست تخصصی بررسی چالشها و مشکلات جاری نظام بانکی کشور در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی، بر ضرورت اصلاح و تسهیل مسیر کسبوکار بانکها و تقویت زمینههای سودآوری و بازدهی مناسب آنها تأکید کرد.
محسن سیفی در این نشست با اشاره به برخی ناسازگاریها و چالشهای موجود میان سیاستهای پولی و مالی و الزامات کسبوکار بانکی، یکی از عوامل مؤثر بر ناترازی بانکها را توقعات نامتناسب و کم توجهی به کسب و کار بانکها در سیاستگذاری عنوان کرد و گفت: توقع از بانکها، باید به گونه ای باشد که امکان تخصیص بهینه منابع و دستیابی به بازدهی مناسب را فراهم کند.
وی افزود: در سالهای گذشته، بخشی از منابع بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی و سیاستهای حمایتی به حوزههایی اختصاص یافته که اگرچه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور بوده، اما در برخی موارد فشار مضاعفی بر منابع و ساختار مالی بانکها ایجاد کرده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر اینکه تقویت سلامت و پایداری نظام بانکی نیازمند نگاه جامع به همه اجزای اقتصاد است، اظهار داشت: برای مدیریت مؤثر ناترازیها، ضروری است بانکها در مسیر صحیح و اصلاحشده کسبوکار خود حرکت کنند و در کنار آن، سیاستگذاری و نظارت نیز به گونهای باشد که زمینه فعالیت حرفهای، رقابتی و پایدار بانکها را فراهم کند.
سیفی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تعیین چارچوبهای مناسب برای نرخهای سود و نحوه اجرای تسهیلات تکلیفی است؛ بهگونهای که ضمن تحقق اهداف سیاستگذار، توان مالی بانکها و الزامات پایداری آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به حجم مطالبات بانکها از بخشهای مختلف اقتصاد، بر اهمیت مدیریت و ساماندهی مطالبات و تعهدات دولت و سایر بخشها تأکید کرد و گفت: بخشی از مطالبات بانکها از دولت شکل گرفته و مدیریت صحیح این مطالبات میتواند نقش مهمی در بهبود ترازنامه بانکها و تقویت توان تسهیلاتدهی آنها داشته باشد.
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