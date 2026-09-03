آیت الله دری: امنیت منطقه در گرو همکاری و اتحاد کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی پیشازظهر پنجشنبه در درس تفسیر قرآن اظهار کرد: کشورهای اسلامی باید با کاهش وابستگی به قدرتهای بیگانه، بر محور اسلام، ایمان و قرآن برای تأمین امنیت و آینده منطقه همکاری کنند.
وی افزود: حضور و استقرار نظامی آمریکا در کشورهای اسلامی، ظلم به مردم و منافع جهان اسلام است و کشورهای منطقه باید با بازنگری در سیاستهای خود، زمینه کاهش وابستگی به قدرتهای بیگانه و تقویت استقلال و امنیت منطقه را فراهم کنند.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: اتحاد بینالملل اسلامی میتواند زمینهساز تحقق آرمانهای بزرگ امت اسلامی و مقدمهای برای ظهور امام عادل و گسترش عدالت در سراسر جهان باشد؛ از این رو، تقویت وحدت، همگرایی و همکاری میان کشورهای اسلامی ضرورتی اساسی است.
وی ادامه داد: کشورهای اسلامی باید با تکیه بر همین اصول، شیعه و سنی در کنار یکدیگر برای حل مسائل جهان اسلام تفاهم و همکاری کنند.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی تاکید کرد: پیامبر اکرم(ص) آغازگر تحولی بزرگ در تاریخ بشریت بود که با شکست جاهلیت، زمینه حاکمیت ارزشهای توحیدی و اسلامی را فراهم کرد.
وی افزود: باید ایمان جایگزین جاهلیت، قرآن جایگزین فرهنگ جاهلی و عقلانیت جایگزین سفاهت و جهالت شود تا زمینه رشد و تعالی جوامع بشری و تحقق عدالت فراهم شود.
آیت الله دری نجفآبادی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران تحولی بزرگ در عرصههای مختلف ایجاد کرد و امروز، پس از نزدیک به پنج دهه، آثار و دستاوردهای این تحول در بخشهای مختلف جامعه قابل مشاهده است و مسیر پیشرفت و تعالی کشور همچنان ادامه دارد.
وی گفت: آینده ترسیمشده در قرآن کریم، آینده پیروزی حق و عدالت است و جامعه اسلامی باید با تقویت بصیرت، عقلانیت، ایمان و وحدت، در مسیر تحقق این وعده الهی گام بردارد.
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