۱۲ هزار عضو طرح یاس در جنگ رمضان در کنار مردم به امدادرسانی پرداختند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید هاشم حسینی‌المدنی در رویداد ملی طرح یاس که در زائرسرای کرامت مشهد برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های این طرح اظهار کرد: طرح یاس تنها یک برنامه آموزشی نیست، بلکه زمینه‌ای برای توانمندسازی، مسئولیت‌پذیری و حضور مؤثر دختران جوان در عرصه‌های اجتماعی و امدادی فراهم کرده است.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر افزود: یکی از اعضای طرح یاس امروز به عنوان فرمانده تیم سحر و سفیر حمایت روانی و اجتماعی فعالیت می‌کند و پس از فراگیری مهارت‌های لازم، از توانمندی خود برای آموزش دیگران و کسب درآمد استفاده کرده است.

وی با اشاره به نقش اعضای طرح یاس در حوادث و بحران‌ها گفت: ۱۲ هزار نفر از همین دختران در جنگ اخیر در کنار مردم حضور داشتند و به امدادرسانی و کمک به مردم پرداختند. این موضوع نشان می‌دهد دخترانی که شاید در گذشته تصور نمی‌کردند بتوانند در چنین عرصه‌هایی نقش‌آفرینی کنند، امروز به امدادگر و یاری‌رسان دیگران تبدیل شده‌اند.

حسینی‌المدنی ادامه داد: بسیاری از اعضای طرح یاس در برنامه‌های مختلف هلال‌احمر حضور فعال دارند و با افزایش اعتمادبه‌نفس، مهارت سخنوری و آگاهی نسبت به مسائل روز، خود را برای ایفای نقش مؤثرتر در جامعه آماده می‌کنند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه توانمندسازی واقعی توسط خود اعضای این طرح شکل می‌گیرد، گفت: ما معتقدیم خود این عزیزان زمانی که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و یک تیم و گروه متحد با اهداف مشترک تشکیل می‌دهند، توانمند می‌شوند و وظیفه ما فراهم کردن زمینه و بستر این حضور و فعالیت است.

وی از تغییر رویکرد سنی در ادامه فعالیت اعضای طرح یاس خبر داد و اظهار کرد: با تعامل صورت‌گرفته میان سازمان جوانان و سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، محدودیت سنی ۳۵ سال برای ادامه فعالیت اعضای این طرح برداشته شده است تا اعضا بتوانند پس از این سن نیز فعالیت‌های داوطلبانه خود را ادامه دهند.

حسینی‌المدنی با اشاره به برگزاری مسابقات «رفاقت یاس» نیز گفت: هدف از برگزاری این مسابقات، صرفاً کسب مقام اول یا دوم نیست، بلکه فرصتی برای تمرین عملی مهارت‌هایی است که اعضای طرح یاس فرا گرفته‌اند تا در صورت مواجهه با حوادث واقعی، بتوانند با حفظ آرامش و بدون استرس، وظایف امدادی خود را به درستی انجام دهند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر افزود: نخستین دوره مسابقات رفاقت یاس با حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال‌احمر برگزار شد و آثار و نتایج خوبی به همراه داشت و امیدواریم دوره دوم این مسابقات با رفع نقاط ضعف دوره نخست و با کیفیت بالاتر برگزار شود.

وی با اشاره به حضور اعضای طرح یاس در مشهد و زیارت حرم مطهر رضوی، از همکاری کمیته امداد و جمعیت هلال‌احمر در فراهم کردن زمینه حضور این دختران در مشهد قدردانی کرد و گفت: حضور در جوار حرم مطهر امام رضا(ع) در کنار برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی، فرصت ارزشمندی برای اعضای طرح یاس است.