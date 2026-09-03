اکثر مجروحان حمله آمریکا به سیریک از بیمارستان ترخیص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مورخ رئیس بیمارستان میناب در این خصوص اظهار کرد: در پی اصابت موشک آمریکا به یک مراسم عروسی در سیریک، تیم مدیریتی و کادر درمان بیمارستان میناب بلافاصله به حالت آمادهباش درآمدند و پذیرش مجروحان آغاز شد.
وی افزود: تا ساعت یک بامداد، ۷۰ مصدوم به بیمارستان منتقل شدند که ۲ نفر جان باختند و ۶۸ نفر تحت درمان قرار گرفتند.
مورخ گفت: با توجه به وضعیت برخی مصدومان، ۶ نفر در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدند و تعدادی نیز تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر مصدومان زن و کودک بودند. با ترخیص بخش عمده مجروحان، اکنون ۱۱ نفر در بیمارستان بستری هستند که ۵ نفر در ICU و ۶ نفر در بخشهای درمانی تحت مراقبت قرار دارند.
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