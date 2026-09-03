به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید عاقلی، از برگزاری اجلاسیه شهدای هنرمندان استان در نیمه اول آبان ماه خبر داد و گفت: این رویداد با دو محور اصلی «شب شعر» و «نمایشگاه آثار هنری» در مرکز خراسان شمالی برگزار خواهد شد.

وی در ادامه افزود: هدف از برگزاری این اجلاسیه، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت، بازشناسی آثار شهدای هنرمند و جذب هرچه بیشتر هنرمندان فعال در حوزه دفاع مقدس است.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان خراسان شمالی تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری استان برای اجرای هرچه باشکوه‌تر این برنامه‌ها انجام شده و این اجلاسیه در راستای دومین کنگره ملی شهدای هنرمند کشور برنامه‌ریزی شده است.