۲۳۰ بهورز در خط مقدم حفظ سلامت روستاییان استان یزد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، مسعود شریفی با اشاره به نقش گسترده بهورزان در ارائه خدمات سلامت اظهار کرد: بهورزان یکی از مهمترین ارکان نظام شبکه بهداشت هستند و به عنوان نزدیکترین و در دسترسترین نیروهای سلامت برای مردم روستاها، نقش مؤثری در پیشگیری، شناسایی زودهنگام بیماریها و ارتقای سلامت جامعه ایفا میکنند.
وی افزود: مراقبت از گروههای سنی مختلف شامل نوزادان، کودکان، نوجوانان و دانشآموزان، جوانان، میانسالان و سالمندان از مهمترین وظایف بهورزان به شمار میرود.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ادامه داد: ارائه خدمات پیشگیرانه، تنسنجی، شناسایی زودهنگام بیماریها، آموزش و ارتقای سواد سلامت، پیگیری وضعیت سلامت خانوارها و ارجاع بهموقع افراد نیازمند به سطوح بالاتر خدمات، بخشی از وظایف بهورزان است.
شریفی با اشاره به دیگر خدمات ارائهشده توسط بهورزان گفت: مراقبت از مادران باردار، پایش رشد کودکان، کنترل بهداشت آب، بازرسی اماکن عمومی، ارائه آموزشهای سلامت در مدارس و بازدید از کارگاهها نیز از جمله اقداماتی است که توسط بهورزان انجام میشود.
وی با بیان اینکه ۲۳۰ بهورز در خانههای بهداشت استان یزد مشغول ارائه خدمت هستند، افزود: این نیروها تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت فعالیت میکنند و به دلیل شناخت دقیق از جمعیت و خانوادههای تحت پوشش خود، نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامت جامعه دارند.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تأکید بر اهمیت نقش بهورزان در شناسایی زودهنگام بیماریها تصریح کرد: اجرای منظم برنامههای مراقبتی، شناسایی افراد در معرض خطر، انجام غربالگری گروههای هدف، پیگیری وضعیت سلامت افراد، آموزش خانوادهها و ارجاع بهموقع موارد مشکوک، زمینه شناسایی بسیاری از بیماریها در مراحل اولیه و آغاز سریعتر روند درمان را فراهم میکند.
نقش پررنگ بهورزان در کنترل بیماریهای غیرواگیر
شریفی ادامه داد: در حوزه بیماریهای غیرواگیر نیز نقش بهورزان بسیار پررنگ است، زیرا بخش قابل توجهی از اقدامات پیشگیری و کنترل این بیماریها در سطح اول خدمات سلامت انجام میشود.
وی گفت: خطرسنجی بیماریهای قلبی و عروقی، غربالگری، آموزش تغذیه سالم و فعالیت بدنی، پیگیری ماهانه بیماران مبتلا به دیابت و فشارخون، کنترل فشار و قند خون و تشویق بیماران به رعایت روند درمان از جمله اقدامات مهم بهورزان در این زمینه است.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد همچنین با اشاره به نقش بهورزان در شرایط بحرانی اظهار کرد: بهورزان به دلیل ارتباط نزدیک و مستمر با مردم، در زمان وقوع بحرانها از نیروهای مهم خط مقدم نظام سلامت محسوب میشوند.
شریفی افزود: اطلاعرسانی و آموزش مردم، شناسایی افراد آسیبپذیر، مراقبت و پیگیری گروههای در معرض خطر، گزارش موارد مشکوک و همکاری با تیمهای بهداشتی و امدادی، از جمله اقداماتی است که بهورزان در شرایط بحرانی انجام میدهند.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط، شناسایی و مراقبت از سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد دارای بیماریهای زمینهای اهمیت ویژهای دارد و حضور بهورزان در کنار مردم میتواند در مدیریت بهتر شرایط و استمرار مراقبتهای سلامت مؤثر باشد.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در پایان با قدردانی از تلاشهای بهورزان گفت: بهورزان سرمایه ارزشمند نظام شبکه بهداشت و یکی از مهمترین حلقههای ارتباطی میان مردم و نظام سلامت هستند و تداوم خدمات آنان نقش مهمی در تحقق سلامت عادلانه و دسترسی مردم مناطق روستایی به خدمات بهداشتی دارد.
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