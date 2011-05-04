به گزارش خبرنگار مهر، حسن پلارک در نشست خبری که صبح سه‌شنبه برگزار شد، گفت: فعالیت‌های ستاد بازسازی عتبات در سه محور انجام می‌شود که مرحله اول آن تعمیر و غبارروبی از ظواهر حرم‌ها، رواق و گنبد است و مرحله دوم تعمیرات جزئی پشت بام‌ها، دربهای ورودی، سرویس‌های بهداشتی و ... است که در این دو مرحله بیش از 150 پروژه کوچک و بزرگ با اعتبار بیش از 70 میلیارد تومان هزینه شده است.

به گفته وی، توسعه حرم‌ها و ساخت کمبودهای حرم در مرحله سوم فعالیت ستاد قرار دارد به طوری که در کربلای معلی در حال حاضر یکی از بزرگترین ساختمان‌های شهر به عنوان ملحقات حرم سیدالشهداء در حال ساخت است که خردادماه به بهره برداری می رسد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات تاکید کرد: این مجموعه 14 هزار متر زیربنا دارد و در 6 طبقه که شامل مهمانپذیر، آشپزخانه، سوئیت‌های اقامتی، کلاسهای آموزشی و ... است احداث می‌شود.

پلارک از ساخت بیمارستان 120 تخته در شهر کربلا خبر داد و گفت: این شهر تا کنون فاقد بیمارستان مجهز بوده به همین دلیل یکی از مجهزترین بیمارستان‌های فوق تخصصی و تخصصی در کربلا ساخته می‌شود.

وی گفت:‌70 درصد عملیات احداث بیمارستان انجام شده و تا کنون 17 میلیارد تومان برای ساخت هزینه شده و تجهیز بیمارستان نیز 13 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات از طراحی توسعه صحن‌های مطهر حضرت سیدالشهدا(ع) و ابوالفضل(ع) خبر داد و گفت:‌ براساس این طرح جامع، احداثاتی انجام می شود به طوری که در شعاع 200 متری از فضای موجود صحن خریداری و به صحن اضافه می‌شود.

وی از توسعه صحن حرم امیرالمومنین(ع) خبر داد و گفت: این کار از 5/1 ماه پیش شروع شده و امروز قرارداد نهایی آن با پیمانکار بسته می‌شود به طوری که صحن الزهرا(س) احداث می‌شود و با این اقدام فضای موجود حرم امیرالمومنین(ع) به 10 برابر افزایش پیدا می‌‌کند.

پلارک با اشاره به اینکه اعتبار اولیه این طرح 700 میلیارد تومان است که هیچ نگرانی برای تامین آن نداریم، گفت: زمین مورد نیاز این پروژه از دو سال قبل تملک و گودبرداری آن نیز انجام شده و طراحی فاز یک آن توسط مجرب‌ترین اساتید دانشگاه شهید بهشتی مانند استاد زرگر صورت گرفته و عملیات اجرایی ظرف روزهای آینده آغاز می‌شود.

وی از افزایش 198 هزار متر به صحن امیرالمومنین(ع) خبر داد و گفت: با توسعه صحن الزهرا(س) فضاهایی مانند کتابخانه، پارکینگ، مقام امام سجاد(ع) و کوچه منتهی به پل قدمگاه اضافه و بازسازی می‌شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در مورد اقدامات انجام شده در سامرا نیز گفت: عملیات سنگ کاری داخل حرم و طلاکاری گنبد مطهر و همچنین سرداب حضرت صاحب الزمان(عج) را در دست اقدام داریم که بدین منظور 35 میلیارد تومان هزینه خواهد شد.

وی گفت: ضریحی مانند حرم شش گوشه حضرت سیدالشهدا(ع) در قم برای حرم امامین عسگرین در دست احداث است و همچنین صندوق آن نیز در استان فارس آماده بهره برداری شده است که اوایل سال 91 ضریح آماده انتقال و نصب می‌شود.

پلارک در مورد حرم امام موسی کاظم(ع) و جواد(ع) در شهر کاظمین گفت: پروژه‌های این دو حرم مطهر کامل‌تر از عتبه‌های دیگر انجام شده به طوری که دو گنبد طلاسازی و کاشی کاری شده و سنگ‌کاری دو صحن جانبی اطراف حرم نیز به اتمام رسیده است. همچنین بازسازی مسجد صفویه نیز در دست انجام است که به زودی درب مسجد به حرم باز می شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در مورد حرم امیرالمومنین(ع) نیز گفت: طلاکاری ایوان نجف به روش ملقمه توسط دو تیم مجرب از هنرمندان کشور انجام می شود به طوری که مردم خوزستان هزینه‌های آن را تقبل کردند و این پروژه تا پایان امسال تکمیل می‌شود.

وی در مورد صندوق‌های نذورات نیز گفت: عظمت ائمه را بالاتر از آن می دانیم که صندوق‌ها را در سطح شهر نصب کنیم به همین دلیل فقط در امامزاده‌ها و بقاع زیر نظر سازمان اوقاف این صندوق‌ها نصب می‌شوند.

به گفته پلارک، شماره حساب 110 بانک‌های ملی، سپه و تجارت برای واریز نذورات مردم داخل کشور و همچنین شماره ارزی 77001 بانک سپه شعبه قلهک برای کمک هموطنان خارج کشور در نظر گرفته شده است.

وی گفت: مردم پس از واریز نذورات خود به بانک فیش آن را به همراه نحوه هزینه کرد این نذر به ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان‌ها و شهرهای مختلف ارسال کنند تا آن گونه که نذر کرده‌اند برایشان انجام شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در مورد ضریح حرم امام حسین (ع) گفت: بدین منظور از بهترین مواد استفاده شده به طوری که چوبی که در آن استفاده شده چوب ساج برمه است که 400 تا 500 سال می‌توان از آن استفاده کرد و این ضریح در قم در دست ساخت است که تا پایان امسال می‌توانیم آن را به کربلا انتقال دهیم.

وی در مورد ایجاد امکانات اقامتی در شهر کاظمین گفت: ایجاد امکانات اقامتی جزء مسئولیت‌ ستاد بازسازی عتبات نیست البته در این خصوص با سازمان حج مذاکراتی داشتیم و آمادگی همکاری و جذب سرمایه گذار برای ایجاد مهمانسرا و امکانات رفاهی جهت استفاده زائران وجود دارد .البته سازمان حج این کار را شروع کرده است.

پلارک در مورد عتبات عالیات سوریه گفت: در موضوعات اجرایی عتبات سوریه دخالتی نداریم اما چنانچه نذورات مردمی مخصوص سوریه و حرم حضرت زینب(س) و رقیه(س) باشد به تولیت این حرم‌های مطهر ارسال می‌کنیم.

وی تاکید کرد: تا کنون ضرورتی احساس نکرده‌ایم برای اینکه وارد بحث بازسازی عتبات سوریه شویم اما حتماً در شورای سیاستگذاری ستاد این موضوع را مطرح خواهیم کرد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در مورد ضریح حضرت ابوالفضل(ع) نیز گفت: کارگاه مشترکی بدین منظور تشکیل شده و ضریح در حال ساخت است.

وی افزود: از حمایت و راهنمایی کامل آیت الله سیستانی در عراق و آیت الله شهرستانی نماینده ایشان در قم برخورداریم .