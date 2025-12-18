به گزارش خبرنگار مهر، آئین تجلیل از هنرمندان، مهندسان و دست اندرکاران ساخت طرح توسعه حرم علوی وصحن و شبستان حضرت زهرا (س) پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۲۷ آذرماه در حرم مطهر امیرالمومنین (ع) برگزار شد.



این مراسم با تلاوت قرآن کریم توسط قاری بین المللی کریم منصوری آغاز و سپس امین عتبه علویه در صحبت‌های کوتاهی از دست‌اندرکاران ساخت صحن حضرت زهرا قدردانی کرد و گفت: این مراسم قدردانی خود را از همه کسانی که در این شاهکار معماری در خدمت به زائرین امیرالمومنین نقش آفرین بودند ابراز می‌کنم.

حسن پلارک عضو هیئت امنای ستاد بازسازی عتبات عالیات سخنران بعدی مراسم با یادآوری یاد و خاطره شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس بیان کرد: سید عیسی الخرسان تولیت حرم امیرالمومنین و مهندس جلال مآب رئیس ستاد عتبات عالیات که این مراسم را تدارک دیدند.

وی با اشاره به ویژگی‌های این پروژه به ویژه نام گذاری آن گفت: از برکات این‌پروژه نام گذاری آن به نام حضرت زهرا (س) است که خود این نام همه را به حرکت دراورد و به همه انگیزه داد تا بنای با عظمتی ساخته بشود که به نام بانوی بی نشان است.

پلارک با بیان این نکته که زیباترین مدیریت را در این عرصه داشتیم تصریح کرد: هیچکس نبود که موضوعی را در رابطه با این پروژه در میان بگذاریم و دست رد به سینه ما بزند. کسان دیگری نیز متقاضی ساخت این پروژه بودند که باید تشکر کنیم از تولیت حرم مطهر در آن دوره و ادوار بعدی که کار را به ما سپردند. رقیب ما مدعی بود وجه ساخت پروژه را امانت به حرم می‌سپارد تا کار را به آنان بدهند، ماهم متقابلاً در آن روز حضور پیدا کردیم و حاضر شدیم وجه را بسپاریم در حالی که رقیب پول داشت و ما هیچ نداشتیم. پول ما اعتماد ارزشمند مردم بود. وقتی توافقنامه امضا شد رو به روی حرم ایستادیم و از خود حضرت مدد خواستیم. توسلی که از ته دل داشتیم جواب داد.

عضو هیئت امنای ستاد بازسازی عتبات گفت: امروز که می‌بینیم پروژه در کمترین زمان به نتیجه رسیده، قیمت تمام شده و زیبایی کار باید ثبت شود و اینها هیچ نبود جز عنایت حضرت زهرا (س) و افرادی که عاشقانه و با اشک چشم کار کردند.

وی از کمک‌های مردمی به عنوان یکی از بازوهای اصلی کار یاد کرد و بیان داشت: وقتی تلویزیون تبلیغ می‌کرد انبوه واریزی داشتیم ۲ اپراتور همراه اول و ایرانسل را پای کار آوردند و اهدای کمک‌های مردمی تا امروز ادامه دارد.

پلارک گفت: زمانی که پروژه صحن عقیله را روی میز سردار سلیمانی گذاشتم و کار را شروع کردیم و نظر او را خواستیم ایشان حتی دفترچه را ورق نزد و گفت همان کاری که شروع کردید را اول تمام کنید بعد این را شروع کن، گفتم کار تمام شده باور نکرد تا برای بازدید آمد و با شهید ابومهدی باهم از پروژه بازدید کردند.

وی در پایان گفت: دست تک تک مردم ایران و همه کسانی که در این پروژه شرکت داشتند را می‌بوسم و دست بوس مراجع عظام هستم. از جناب آیت الله سیستانی تشکر دارم که اجازه این کار را به ما دادند.



عهد با ولایت جلوه‌ای از ساخت صحن‌حضرت زهرا (س)

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان ویژگی‌های حضرات معصومین و آثار خدمت به آنان گفت: این خانواده پرورش دهنده انسان‌های دائم الذکر و دائم در تسبیح هستند که خدا را عبادت می‌کنند و افرادی که با آنان ارتباط دارند متصل به ولایت می‌شوند. مهمترین روزی، هدایت بشر و رسیدن به جنات عدن و کمالی است که خدا برای بشر رقم زده است.

رئیس سازمان اوقاف تصریح کرد: این مکان برای تجمیع انسان‌هایی بنا شده که با ولایت عهد می‌بندند. ما با فرمان ولی فقیه مقابل استکبار ایستادیم و مردم عراق با فرمان مرجعیت این کار را انجام‌می دهد و استقلال خود را در سایه این پرچم پیش می‌برد.

وی با تاکید بر اینکه ما معطوف به این نیستیم که فقط در خیمه خود کار کنیم بیان داشت: خوب است یاد شهیدان را در این مکان و همیشه زنده نگه داریم که اگر آنان نبودند امروز اینجا نبودیم. این اثر معنایی را باید حفظ و به آیندگان منتقل کنیم.

همچنین با حضور سید عیسی الخرسان تولیت عتبه علوی، سید مهدی خاموشی و حسن پلارک از تمبر یادبود بهره برداری از صحن حضرت زهرا (س) و کتاب مصور صحن حضرت زهرا (س) رونمایی شد.

گفتنی است، طرح اولیه این تمبر براساس تصاویر اولیه ارسالی از صحن در کنار گنبد و گلدسته بود که در شرکت پست طراحی و مورد تصویب قرار گرفت. این طرح مبین جایگاه والای زن در دین اسلام و پیام وفاداری و عشق ملت ایران اسلامی با جهان اسلام است.