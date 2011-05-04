شاهین ایل بیگی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با اشاره به راه اندازی سیستم جامع یکپارچه سازی اموال منقول فرهنگی و تاریخی اظهار داشت: بیش از 10 هزار شیء تاریخی در این استان مستند سازی شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح تهیه و تکمیل شناسنامه های عمومی و شناسنامه های فنی آسیب شناسی اموال تاریخی و فرهنگی منقول استان و تهیه گزارش حفاظتی و مرمتی این اموال از سال 87 آغاز و تا اواسط سال 89 انجام شده، افزود: این طرح با اعتباری حدود 200 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی انجام شده است.

ایل بیگی پور هدف از راه اندازی این سیستم ایجاد بانک اطلاعاتی از تمامی اموال منقول فرهنگی تاریخی در سطح کشور، هویت بخشیدن به اموال منقول فرهنگی تاریخی از زمان پیدایش اثر و قبل از ورود آن به موزه دانست و تصریح کرد: راه اندازی سیستم جامع اموال منقول فرهنگی و تاریخی مزایایی در بحث مستند سازی تمامی اشیاء موجود در موزه ها، مکانیزه کردن تمامی ارتباطات اداری مرتبط با اشیاء مذکور، اختصاص کد رهگیری یا شناسایی به تمامی اموال منقول تاریخی، فرهنگی را دنبال می کند.

وی خاطرنشان کرد: مستند نگاری اموال تاریخی فرهنگی در بخش عمومی، تخصصی و وضعیت مرمتی آنها، ثبت و ضبط اشیاء در مبادی ورودی و کنترل وضعیت سرقت اشیاء و اعلام آنها به تمامی مراجع ذیربط از طریق سیستم جامع اموال منقول فرهنگی، تاریخی، ایجاد سایت مرتبط جهت اطلاع رسانی ، امکان ایجادارتباط و دسترسی در بعضی موارد خاص بر اساس سطوح دسترسی مختلف و نیز مکانیزه کردن تمامی نقل و انتقالات اشیاء موجود در موزه ها را نیز دنبال می کند.